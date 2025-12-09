26°
09 de Diciembre de 2025
policiales |
Por Redacción Red43

Lo fue a buscar por problemas en el trabajo, discutieron y lo apuñaló delante de su madre

El hecho de sangre ocurrió en Comodoro Rivadavia. Ambos tenían viejas disputas como empleados del Correo Argentino. Una herida en el cuello resultó fatal.
Por Redacción Red43

Un nuevo homicidio volvió a conmocionar a la ciudadanía comodorense debido al fallecimiento de una persona que había sido apuñalado en el cuello por un compañero de trabajo el viernes último.

 

Todo comenzó cuando, pasadas las 20:30 h del viernes pasado, un sujeto de apellido Cárdenas se dirigió hasta el domicilio de un compañero de trabajo en Oscar Alustiza del km5, para arreglar viejas disputas.

 

Cárdenas y su compañero, ambos trabajadores del Correo Argentino, se ponen a discutir en el frente del domicilio de este último y en un momento dado, cuando la discusión se elevó de tono, Cárdenas extrae un arma blanca e hiere en el cuello a la víctima.

 

La madre del herido, que presenció todo, llama a la Policía quien se hace presente en el lugar y detiene al agresor y secuestra el arma blanca como medio de prueba del delito.

 

En el lugar estuvo el ministro de Seguridad, el jefe de Policía, la jefatura de Unidad Regional y la intervención fue encabezada por el jefe de Mosconi y la DPI.

 

Dada la gravedad de la herida, el dueño de casa fue trasladado al Hospital Regional donde este lunes y dejó de existir debido a la complejidad que presentó la lesión en el cuello. El hecho ahora se recaratuló como homicidio simple por el uso de arma blanca. Tomó intervención el Ministerio Público Fiscal.

 

 

 

