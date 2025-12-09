Lo fue a buscar por problemas en el trabajo, discutieron y lo apuñaló delante de su madre

Un nuevo homicidio volvió a conmocionar a la ciudadanía comodorense debido al fallecimiento de una persona que había sido apuñalado en el cuello por un compañero de trabajo el viernes último.

Todo comenzó cuando, pasadas las 20:30 h del viernes pasado, un sujeto de apellido Cárdenas se dirigió hasta el domicilio de un compañero de trabajo en Oscar Alustiza del km5, para arreglar viejas disputas.

Cárdenas y su compañero, ambos trabajadores del Correo Argentino, se ponen a discutir en el frente del domicilio de este último y en un momento dado, cuando la discusión se elevó de tono, Cárdenas extrae un arma blanca e hiere en el cuello a la víctima.

La madre del herido, que presenció todo, llama a la Policía quien se hace presente en el lugar y detiene al agresor y secuestra el arma blanca como medio de prueba del delito.

En el lugar estuvo el ministro de Seguridad, el jefe de Policía, la jefatura de Unidad Regional y la intervención fue encabezada por el jefe de Mosconi y la DPI.

Dada la gravedad de la herida, el dueño de casa fue trasladado al Hospital Regional donde este lunes y dejó de existir debido a la complejidad que presentó la lesión en el cuello. El hecho ahora se recaratuló como homicidio simple por el uso de arma blanca. Tomó intervención el Ministerio Público Fiscal.