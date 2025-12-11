Jueves con máxima de 18° y algo de viento en Esquel

La mañana comenzará fresca en la ciudad, según el pronóstico brindado por el Servicio Metereológico Nacional, con la mínima descendiendo hasta los 7°C cerca de las 5 de la mañana, momento en que el cielo presentará nubes y claros. Al amanecer, alrededor de las 8:00, la temperatura ya se ubicará en los 11°C, bajo un cielo parcialmente nuboso. A medida que avanza la mañana, el termómetro subirá hasta alcanzar los 15°C cerca de las 11:00 horas, con cielo cubierto.

El punto más cálido del día llegará alrededor de las 14:00 horas, cuando la máxima esperada alcance los 18°C con cielo parcialmente nuboso. Sin embargo, será en este período donde el viento se sentirá con mayor fuerza. Proveniente del Oeste, se registrarán ráfagas intensas, que podrían llegar a los 68 km/h a las 14:00, e incluso hasta los 71 km/h cerca de las 17:00, cuando la temperatura descienda ligeramente a 17°C y el cielo esté cubierto. Por la noche, el viento mantendrá su intensidad elevada, aunque con una leve disminución. Cerca de las 20:00 horas, con 14°C, las ráfagas aún serán de hasta 68 km/h, y al finalizar la jornada, alrededor de las 23:00, la temperatura será de 13°C con ráfagas de hasta 54 km/h.

E.B.W.