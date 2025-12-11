16°
Jueves 11 de Diciembre de 2025
Jueves con máxima de 18° y algo de viento en Esquel

Se espera una jornada agradable en cuanto a la temperatura, pero con el viento como protagonista principal, especialmente durante la tarde.
La mañana comenzará fresca en la ciudad, según el pronóstico brindado por el Servicio Metereológico Nacional, con la mínima descendiendo hasta los 7°C cerca de las 5 de la mañana, momento en que el cielo presentará nubes y claros. Al amanecer, alrededor de las 8:00, la temperatura ya se ubicará en los 11°C, bajo un cielo parcialmente nuboso. A medida que avanza la mañana, el termómetro subirá hasta alcanzar los 15°C cerca de las 11:00 horas, con cielo cubierto.

 

El punto más cálido del día llegará alrededor de las 14:00 horas, cuando la máxima esperada alcance los 18°C con cielo parcialmente nuboso. Sin embargo, será en este período donde el viento se sentirá con mayor fuerza. Proveniente del Oeste, se registrarán ráfagas intensas, que podrían llegar a los 68 km/h a las 14:00, e incluso hasta los 71 km/h cerca de las 17:00, cuando la temperatura descienda ligeramente a 17°C y el cielo esté cubierto. Por la noche, el viento mantendrá su intensidad elevada, aunque con una leve disminución. Cerca de las 20:00 horas, con 14°C, las ráfagas aún serán de hasta 68 km/h, y al finalizar la jornada, alrededor de las 23:00, la temperatura será de 13°C con ráfagas de hasta 54 km/h.

 

 

 

 

E.B.W. 

 

