Parálisis de obra del Aeropuerto: “es una tomada de pelo”

En entrevista exclusiva con Red43, Damián Villanueva, representante de la Cámara de Comercio, Industria, Producción y Turismo del Oeste del Chubut (CAMOCH), expuso la preocupación unificada del sector empresarial y de toda la región por la paralización del aeropuerto de Esquel, una problemática que —asegura— afecta tanto a la economía como a la vida cotidiana de los vecinos.



Villanueva explicó que el reclamo no proviene solo de CAMOCH, sino que involucra a las cámaras de Esquel, Trevelin, El Hoyo, Lago Puelo, Epuyén, Maitén y a la Federación Empresaria del Chubut (FECh). Sostuvo que la parálisis de la obra no responde a cuestiones técnicas ni presupuestarias: “Esto es un tema netamente político. Para nosotros, como región, es un perjuicio muy importante”.



El aeropuerto detenido —dijo— no solo frena el desarrollo turístico y comercial, sino que genera problemas propios de toda obra inconclusa y pone en riesgo la continuidad de servicios esenciales.



Villanueva remarcó que hace falta un acuerdo político de cúpula que incluya a diputados provinciales y nacionales, legislatura, ministros, gobernador, vicegobernador, intendentes de toda la comarca e instituciones empresariales con el objetivo de exigir al Gobierno Nacional la inclusión del aeropuerto en el plan de inversiones 2026, del cual la región quedó nuevamente afuera. “Tenemos que empujar todos para el mismo destino: que el Gobierno Nacional tome la obra del aeropuerto, la inicie, la ejecute y la finalice”.



Según Villanueva, las cámaras se han venido reuniendo y tomando posición conjunta. Comentó que recientemente mantuvieron una reunión con el intendente de Esquel, Matías Taccetta, para reforzar la postura compartida y avanzar en gestiones conjuntas.



Explicó que el compromiso de CAMOCH es continuar visibilizando la situación y aportar volumen institucional desde el sector privado para respaldar las exigencias políticas.

Sin embargo, expresó con frustración que ya casi “es una tomada de pelo. Llevamos años con lo mismo, con anuncios que van y vienen”.



Para ilustrar el contraste, citó el caso de La Pampa: mientras Esquel frenaba su obra, el aeropuerto pampeano avanzó, se completó al 100% y quedó operativo.

Villanueva insistió en que el problema no es solo de Esquel. La comarca depende del aeropuerto para su conectividad, desarrollo económico y movimiento turístico. Los diputados nacionales, subraya, tienen un rol fundamental para llevar el reclamo al Congreso.



Recordó que el aeropuerto fue una promesa de campaña y posterior bandera de gestión, pero que a casi dos años no hubo avances concretos y señaló que la discusión con el Gobierno Nacional “tiene que ser urgente”.



También aclara que el aeropuerto no es solo un tema turístico, sino un servicio esencial: en emergencias de salud es la vía más rápida hacia Buenos Aires; garantiza la conectividad de una región extensa; sostiene el crecimiento de los productos turísticos desarrollados junto al municipio y el ente de turismo; y permite consolidar la continuidad de vuelos y la diversificación de líneas aéreas. “Si todos hacemos ese esfuerzo, necesitamos que las obras se culminen. Ese es el quid de la cuestión”.



Así mismo destacó que Esquel es “la puerta de entrada a la Patagonia” y que resulta inconcebible que, mientras otros aeropuertos avanzan sin dificultades, la región siga discutiendo si puede terminar una obra iniciada hace años. “Tenemos que hacernos escuchar como región, tener un discurso fuerte y resolverlo de una vez por todas para que el año que viene estemos viendo la obra en funcionamiento”.



Finalmente, confirmó que las cámaras de la región trabajan juntas y de manera coordinada.



Pero advierte que, para que el reclamo tenga impacto real, la política debe hacer lo mismo: “Más allá del partido político o el nivel de gobierno, tiene que haber un acuerdo macro para empujar y destrabar esto”.