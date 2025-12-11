Lapenna impulsa el "Plan estratégico turismo Esquel" y advierte: "No podemos seguir sistemáticamente haciendo lo mismo"

El Ministro de Turismo y Áreas Protegidas, Diego Lapenna, ofreció un discurso emotivo y enfocado en la acción, celebrando el lanzamiento del Plan Estratégico de Turismo para Esquel y la región. El Ministro destacó el camino de esfuerzo recorrido por el sector y la necesidad urgente de una nueva mentalidad para convertir al turismo en el eje del desarrollo económico definitivo.

Lapenna comenzó rindiendo tributo a quienes han dedicado años de esfuerzo, desde entes mixtos hasta privados que invierten tiempo sin esperar siempre una recompensa inmediata, simplemente por la pasión de ver crecer al sector. Hizo mención especial a la resiliencia histórica del turismo en Argentina, que ha superado adversidades como la gripe aviar, las cenizas volcánicas, el hantavirus y la constante incertidumbre económica. Recordó momentos complejos, como la gestión del centro de esquí manejado desde hace décadas a 700 kilómetros de distancia.

El Ministro fue enfático al señalar que, gracias a la insistencia de actores privados y la convicción de las autoridades actuales —incluyendo a un intendente no nacido en la ciudad, pero convencido de la importancia del turismo, y a un joven gobernador—, el plan estratégico finalmente está sucediendo. Lapenna aseguró que la gestión está "totalmente enfocada en que el turismo tiene que ser final de desarrollo económico para Esquel". Subrayó la función de la ciudad, señalando que Esquel tiene la responsabilidad de que toda la región se desarrolle turísticamente, por ser la ciudad más importante donde está el aeropuerto.

Al asumir su rol ministerial, Lapenna se comprometió a tomar decisiones con "muchísima responsabilidad" y aseguró que no tiene miedo de equivocarse y corregir el camino, pero advirtió que la inacción no es una opción. La convicción inamovible, compartida con otros intendentes, es que "no podemos seguir sistemáticamente haciendo lo mismo". El Ministro instó al sector a ser competitivo en un "mundo globalizado", mirando las prácticas de otros lugares para adaptarlas y trabajar con unidad y sinceridad.

Lapenna concluyó felicitando al equipo que lleva adelante este trabajo y a los presentes, instándolos a mantener un tono proactivo para que el Plan Estratégico finalmente entregue la ciudad que siempre se quiso en términos turísticos.

E.B.W.