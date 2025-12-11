16°
Jueves 11 de Diciembre de 2025
11 de Diciembre de 2025
policiales
Por Redacción Red43

Incendio de un vehículo de Vialidad Provincial en la Ruta 17: investigan las causas

Un vehículo Iveco Daily de Vialidad Nacional se incendió en la madrugada cerca de Trevelin, sobre la Ruta Provincial 17. La policía local y bomberos actuaron rápidamente; se investiga una posible falla eléctrica como origen del fuego.
Por Redacción Red43

Un vehículo de transporte de pasajeros perteneciente a Vialidad Nacional se incendió durante la madrugada de hoy, miércoles 10 de diciembre de 2025, sobre la Ruta Provincial N° 17. El siniestro ocurrió aproximadamente a la 1:30 horas en la zona conocida como la subida de Miguens, en cercanías de la localidad de Trevelin.

 

Se trata de una unidad marca Iveco Daily, utilizada por Vialidad Nacional para el traslado de personal.

 

Según la información oficial proporcionada por personal de la Comisaría de Trevelin, la investigación preliminar sugiere que el fuego "se pudo haber producido por una posible falla eléctrica" en el vehículo.

 

En el lugar del incidente, el personal de Bomberos Voluntarios de Trevelin procedió de inmediato a sofocar las llamas y controlar la situación, asistidos por efectivos de la Policía de la Comisaría de Trevelin. La rápida intervención fue fundamental para contener el siniestro, aunque la unidad sufrió daños de consideración. Las autoridades continúan con las pericias de rigor para confirmar la causa exacta que originó el incendio.

 

