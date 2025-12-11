Dolavon: detienen a un hombre con pedido de captura que transportaba más de 500 kilos de carne de guanaco

Un control vehicular realizado durante la madrugada en la Ruta Nacional 25, a la altura del kilómetro 52, derivó en la detención de un hombre que llevaba más de 500 kilos de carne de guanaco y que además tenía un pedido de captura vigente. El conductor, identificado como A.O.N., circulaba en una Ford Ranger junto a una acompañante cuando el personal policial detectó varias bolsas negras con carne en la caja del vehículo.

Tras escoltar el rodado hasta la comisaría de Dolavon, se constató a través del sistema que el hombre tenía un pedido de captura activo por rebeldía emitido por la Oficina Judicial de Puerto Madryn. En el interior del vehículo se secuestraron 33 lomos, 32 paletas, 33 cuartos y 11 matambres, equivalentes a unas 16 especies de guanaco faenadas, con un peso aproximado de 525 kilos.

El detenido permanecerá alojado en la dependencia policial hasta la audiencia de control de detención.

R.G.