16°
16°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 11 de Diciembre de 2025
Logo Red43
RED43 policiales Chubutdolavon
11 de Diciembre de 2025
policiales |
Por Redacción Red43

Dolavon: detienen a un hombre con pedido de captura que transportaba más de 500 kilos de carne de guanaco

El conductor fue interceptado durante un control en la Ruta 25, donde la Policía secuestró 525 kilos de carne provenientes de al menos 16 animales faenados.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Un control vehicular realizado durante la madrugada en la Ruta Nacional 25, a la altura del kilómetro 52, derivó en la detención de un hombre que llevaba más de 500 kilos de carne de guanaco y que además tenía un pedido de captura vigente. El conductor, identificado como A.O.N., circulaba en una Ford Ranger junto a una acompañante cuando el personal policial detectó varias bolsas negras con carne en la caja del vehículo.

 

Tras escoltar el rodado hasta la comisaría de Dolavon, se constató a través del sistema que el hombre tenía un pedido de captura activo por rebeldía emitido por la Oficina Judicial de Puerto Madryn. En el interior del vehículo se secuestraron 33 lomos, 32 paletas, 33 cuartos y 11 matambres, equivalentes a unas 16 especies de guanaco faenadas, con un peso aproximado de 525 kilos.

 

El detenido permanecerá alojado en la dependencia policial hasta la audiencia de control de detención.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 La naturaleza del Menéndez pide ayuda
2
 Vuelco de un automóvil cerca de Trevelin: el conductor resultó ileso
3
 Parálisis de obra del Aeropuerto: “es una tomada de pelo”
4
 Con dos ofertas, el Municipio de Esquel licitó 13 cuadras de obra pública
5
 Fuego activo en Los Alerces, sigue el combate
1
 Llega el Festival Motero “Uniendo Culturas”
2
 YPF habilitó pagos en dólares: Cómo funciona la nueva modalidad
3
 Orgullo Esquelense: Carla Diaz, una joven que inspira
4
 Secuestran 100 Dosis de cocaína en un allanamiento en Esquel
5
 Torres: La reforma debe "garantizar más trabajo en un contexto de destrucción de empleo".
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -