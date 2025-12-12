“Te vas a tener que chupar los dedos con mier…: los audios del horror y el escándalo en un hogar de niños

Un preocupante caso de maltrato infantil se destapó en la ciudad de Balcarce, provincia de Buenos Aires. La Justicia investiga a la presidenta de la Sociedad de Protección a la Infancia, Alejandra Género y a una trabajadora del hogar de niños conocido como el "Patronato", Marisa Benaduche por amenazas e insultos a los niños de esa institución.

La investigación surgió a raíz de la denuncia de una empleada, que grabó un audio de unos 40 minutos donde se escucha una serie de insultos, gritos y amenazas dirigidas a dos chicos que viven en el hogar. Ese registro ya está incorporado al expediente y ambas mujeres quedaron desvinculadas del instituto.

La Sociedad de Protección a la Infancia funciona como un hogar convivencial. Allí viven chicos que, por distintos motivos, no pueden estar temporalmente con sus familias. La mayoría llegan derivados por el Servicio Local o por decisiones de la Justicia, generalmente por situaciones de vulnerabilidad, violencia familiar, negligencia o conflictos graves en su entorno.

Según detalló TN, en el hogar conviven niños y adolescentes de distintas edades, que asisten a escuelas de la zona y que están bajo el cuidado de personal a cargo las 24 horas. La institución tiene la responsabilidad de garantizar su bienestar, acompañarlos en lo educativo y afectivo y asegurar que transiten su estadía de la manera más contenida posible mientras se define su situación familiar.

Todo se habría iniciado cuando uno de los nenes rompió un vidrio en medio de una crisis emocional, preocupado por la posible separación de su hermano, que podría ser trasladado a otro hogar. De acuerdo a la denuncia publicada por el mismo medio, hasta el lugar llegó Género, quien empezó a retarlo y a hablarle de manera violenta.

El audio, que ahora es la prueba central del caso, contiene frases como “Si llegás a escupir, te rompo la cara. Te la rompo en 20”, “Cállate la boca porque te pego una cachetada” y “Esto no es un hotel, mañana te llevo a un reformatorio”.

En medio de los gritos, la mujer que se escucha en el audio también preguntó quién había roto el vidrio y lanzó otra amenaza: “Me lo van a tener que pagar”, y continuó: “Más vale que encuentres amigos, otros pelotudos como vos, en el hogar, porque vas a tener que cortar el pasto, limpiar y pintar”.

“La vida insoportable se las voy a hacer yo. Son una basura. No los soporto más. No valoran un carajo. Te vas a quedar solo toda tu vida. Te haces la víctima y esas son lágrimas de cocodrilo”, les dijo al chico mientras él lloraba desconsoladamente.

Luego, a uno de los chicos le dijo: “Si vos te volvés a hacer las necesidades encima, te vas a tener que chupar el dedo con m*. Te voy a meter la mano en el inodoro y te la vas a chupar los dedos delante de todos”. Entre otros insultos desgarradores.

Mientras avanza la investigación penal, el Juzgado de Familia N° 6 de Mar del Plata dictó una medida cautelar el 5 de diciembre para proteger a los chicos involucrados. La denuncia había sido enviada por la Escuela Especial N° 502, que intervino tras enterarse del episodio.

La jueza ordenó una prohibición de acercamiento de 200 metros y les prohibió tener cualquier tipo de contacto con los menores. La medida alcanza a varios trabajadores del hogar, entre ellos Género y Benaduche, y rige en todos los lugares donde los chicos puedan estar, tanto en sus casas, en la escuela y en actividades deportivas o recreativas. Ambas acusadas están citadas a indagatoria el próximo 17 de diciembre ante los fiscales Rodolfo Moure y Laura Molina.

También se enviaron oficios urgentes a la Dirección de Políticas de Género, Niñez y Adolescencia del Municipio de Balcarce y al Servicio Zonal de Promoción y Protección de Derechos, para que intervengan y hagan un seguimiento de la situación de los chicos.