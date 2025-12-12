Egresó como profesora de danza: Bianca Pantoja rescata la historia del folclore de Esquel en una emotiva tesis

La joven esquelense Bianca Pantoja Tejeda culminó su formación como profesora de danza folclórica en el Instituto de Arte Nativo Ayewen y presentó una emotiva investigación que recupera la memoria de los primeros bailarines y músicos de la ciudad. Su trabajo reúne testimonios, fotografías y una profunda historia familiar ligada a la tradición, celebrando no solo su egreso, sino también el legado cultural de Esquel.

La bailarina Bianca Luz Pantoja Tejeda se recibió el pasado jueves 4 de diciembre de profesora de Danza Folclórica en la filial Esquel del Instituto de Arte Nativo Ayewen, perteneciente al Conservatorio Fracassis de Buenos Aires. Como cierre de sus cuatro años de estudio, presentó la tesis “Los de Antes son los de Siempre”, una investigación que rescata los orígenes del folclore en la ciudad y pone en valor a los primeros bailarines, cantores y referentes locales.

Para desarrollar este trabajo, Bianca encontró en el Museo de Esquel un espacio clave donde pudo reunir material audiovisual, documentación histórica, fotografías y testimonios que hoy conforman el corazón de su investigación. Esa memoria que rescató cobró vida durante la presentación: varios bailarines de décadas anteriores fueron invitados a subir al escenario y compartir recuerdos, generando momentos de profunda emoción. “Fue muy cálido poder escucharlos y traer sus memorias del pasado al presente”, destacó la joven.

Bianca comenzó a bailar a los cinco años, acompañada por su madre. A lo largo de su vida transitó por distintos estilos —clásico, español, bachata, salsa, zumba— pero el folclore siempre fue el eje que la sostuvo. “Vengo de una familia de folcloreros. Mis papás fueron bailarines muy conocidos en los años 80 y ganaron premios importantes. También mis abuelos me llevaron por este camino”, contó.

“La danza es amor. Mi historia se basa en eso. Quiero transmitir y dejar sembrado que la tradición no se pierda”, afirmó.

Bianca compartió el examen final con su compañera Fati Fermín, quien también obtuvo su diploma superior, y agradeció el acompañamiento de estudiantes de Trevelin que se acercaron a apoyarlas en este cierre académico.

Consultada sobre qué mensaje quiere dejar a los jóvenes y a quienes se acercan al folclore, expresó: “Que sigan con la tradición, con nuestra cultura. Que no se pierda el folclore. A quienes les guste bailar, que bailen. La música sana, da alegría, y cada danza transmite y también cura. Ese es el mensaje que dejo con todo mi cariño.”

Bianca dedicó este logro especialmente a su abuela Betty, figura clave en su camino artístico. “Mi abuela fue fundamental. Ella me llevó, me acompañó y me acercó muchísimo a la danza. Le encantaba estudiar conmigo. Aunque hoy no esté, es quien más me impulsó en este camino.”

También recordó a su madre, Ana María Tejeda, fallecida hace 12 años. “Mi mamá fue una excelente bailarina. Mientras entrevistaba a los bailarines para la tesis, escuché historias hermosas sobre ella. Fue muy emocionante conocer más de su recorrido, y también el de mi papá, que siempre formó parte de esta tradición.”

Para Bianca, la danza es un puente que une a la comunidad: “Te abre puertas, te da conocimiento y te llena de amigos; los guitarreros, los bailarines, los que no bailan pero te hacen el asado… Nuestra tradición es hermosa. Lo importante es que sigamos cuidándola para que no se pierda.”

E.B.W.