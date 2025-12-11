Mujeres Valientes: "Ustedes pueden, son capaces, tenemos dones y hay que activarlos"

Fabiana Brugo, referente del grupo "Mujeres Valientes", anunció el cierre de un taller anual que se enfocó en brindar un espacio gratuito de apoyo, arte y crecimiento espiritual para mujeres de diferentes edades. El programa, dictado en la sede el 28 de junio, busca fortalecer la mente y el espíritu de las participantes para que sean un pilar en sus familias.

"Yo creo que la parte espiritual también tiene que ver en el progreso mental de las mujeres para poder ser de apoyo a nuestras familias", afirmó Brugo sobre la visión integral del taller.

El cierre de año se llevará a cabo este domingo 14 de diciembre a las 14 horas en la sede 28 de junio, con una presentación y feria navideña. El evento no solo mostrará las artesanías elaboradas por las 15 participantes, sino también el trabajo de otros emprendedores.

La fuerza del trabajo y la convicción personal

El principal foco del taller fue la superación de las barreras mentales y emocionales que impiden el desarrollo. Fabiana Brugo destacó el gran avance de las participantes: "Escucharon muchos testimonios de no poder, yo no puedo, tengo temores. Hoy están cerrando el año con una feria... Las chicas generan sus ingresos, están viendo que la cultura del trabajo está resurgiendo, eso me encanta".

El mensaje de empoderamiento que se transmitió fue directo y confrontó los miedos más comunes, como el fracaso o la timidez: "Algo de lo que justamente se habla en este taller es esto, decir yo no puedo, o soy tímida o fracasé en ciertos trabajos, no voy a poder. En este taller hoy están terminando todas convencidas de que son valientes, que si sanan la parte emocional van a poder seguir adelante."

Frente a lo que Brugo considera una incertidumbre económica, la respuesta del grupo es la proactividad y la creatividad: "Estamos con una incertidumbre en lo que es laboral, pero también yo lo veo como una expectativa para poder decir qué generar, cómo uso mi cabeza para no quedarme en el problema y salir adelante con esta cultura de trabajo. Ustedes pueden, son capaces, tenemos dones, hay que activarlos y si tenemos un Dios grande salimos adelante. Son inteligentes."

La invitación es abierta a toda la comunidad este domingo 14 a las 14 horas, con música y "la mejor onda", con el objetivo fundamental de apoyar a estas mujeres que quieren salir adelante y valorando el logro de aquellas que hoy cierran el año convencidas de su potencial.

E.B.W.