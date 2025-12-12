13°
Viernes 12 de Diciembre de 2025
12 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

“Por recibirme y tener un título, me están dejando sin trabajo”

Trabajadores de ATE Esquel acompañaron en la mañana de hoy el reclamo por las notificaciones de cesantía a trabajadoras de la educación de auxiliares de apoyo a la inclusión.
Por Redacción Red43

Trabajadores de ATE Esquel acompañaron en la mañana de hoy el reclamo por las notificaciones de cesantía a trabajadoras de la educación de auxiliares de apoyo a la inclusión.

 


Jonatan Diaz, parte de la comisión ATE Esquel: “Les ha llegado una notificación donde están dejando a los cesantes a partir del 20”, detalló: “Da vergüenza que por haberse recibido pasen a disposición”. 

 


La disposición: “Dicen que aquellos que pasan como profesional o docente los pasarían a cesantía. La realidad es que me parece una vergüenza, las compañeras se han capacitado, han tratado de estar mejor formadas para poder acompañar de una mejor manera a los chicos que tienen que acompañar, y hoy en día les llega esta noticia, justo ahora ante la fiesta, la verdad que es triste”.

 


“Por recibirme y tener un título me están dejando sin trabajo”, explicó una de las perjudicadas: “Me parece que es totalmente contradictorio con el sistema educativo, no puede ser que la educación te deje sin trabajo, por tener un título terciario y por capacitarte. A nosotros nos convocan por estar estudiando una carrera, y ahora nos están dejando sin trabajo por lo mismo”. 

 


Las auxiliares de apoyo a la inclusión comenzaron a trabajar en 2023 en Trevelin: “Presentamos un proyecto, hablamos con en ese momento quien era directora de Discapacidad, y habíamos programado una segunda mesa técnica para que esto no pase, volver a regular todo este sistema de auxiliar de apoyo a la inclusión. Lo hicimos, pactamos, firmamos, y ese mismo día el señor Guillermo Quiroga, junto a la señora Nancy Márquez, firmaron un acta donde en una supuesta mesa técnica acordaron un montón de puntos de los que hoy estamos hablando, de esto, de dejar cesante a nuestras compañeras de trabajo”.

 


Mariela Oliva, secretaria adjunta de ATE Esquel explicó el reclamo: “Pedimos al gobierno que nos llame a una mesa técnica para poder negociar todo y regular esta situación de las compañeras trabajadoras, se capacitaron y estudiaron. Están muy acongojadas porque aman su trabajo, por eso se capacitó, por eso se perfeccionó. Entonces, hoy qué le digan, porque estudiaste y quedas sin trabajo, ¿con qué cara miro a un niño, a un estudiante secundario hoy, diciéndole estudiá para que seas mejor, para que te capacites, para que seas un buen profesional? ¿Qué le digo hoy? No estudie porque si estudias te van a dejar sin trabajo”.

 


La expectativa de las reuniones y la respuesta: “Esperamos una respuesta favorable, sabemos que pueden llegar a tener una buena predisposición política para resolver todo esto, esperamos que sea así”.

 


