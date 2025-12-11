Condena de prisión perpetua por femicidio agravado de Myrna Maidana

Un jurado popular halló culpable a Pablo Fernando Moyano por el homicidio agravado de la auxiliar docente Myrna Maidana, ocurrido el 11 de junio del año pasado en el domicilio de la víctima, en el Área 16 de la ciudad de Rawson. Tras el veredicto Fiscalía y Defensa debatían la pena contra el ahora condenado, sobre la base de la calificación legal que desde el principio del proceso, postuló la fiscal general Laura Castagno y su equipo de trabajo.

Durante dos horas y media el jurado popular deliberó a puertas cerradas bajo las pautas que ordena la Ley de Juicio por Jurado y el Código Procesal Penal del Chubut, todo plasmada en un escrito que se le acercó a cada uno de sus miembros. La jueza de garantías Laura Martini evacuó además dudas y dio cuenta de la necesaria confidencialidad que deben respetar los 12 jurados populares.

En la mañana de este jueves se escucharon los últimos testigos y por segunda vez la palabra del imputado ante el jurado popular y las partes. Tras un cuarto intermedio de dos horas y media para almorzar y para que los fiscales y los defensores planifique sus alegatos finales de conclusión del juicio, los 12 miembros anónimos del jurado popular procedieron a debatir acerca de la culpabilidad o inocencia de Pablo Moyano.

En las afueras de la Oficina Judicial de Rawson se reunieron aproximadamente medio centenar de personas, bajo el calor de las primeras horas de la tarde y contenidas por vallas y personal policial. Algunos carteles pedían “justicia” por la auxiliar docente asesinada.

Pericias científicas

Respecto de los testigos de la mañana, además de amigas, compañeras de trabajo de la víctima y una docente de Trelew que también mantuvo una breve relación con Moyano, se destacó el testimonio del licenciado en criminalística Julio Canteriño. El investigador sobre la base de las pericias científicas recogidas en la escena del crimen, reconstruyó los horarios, movimientos de la víctima y el victimario, y la mecánica del crimen. Canteriño pertenece al equipo de investigadores el Equipo Técnico Multidisciplinario dependiente de la Procuración General del Chubut.

También declaró la propietaria de la agencia de remis para que la que trabajaba Moyano, además de un vecino de Trelew que se hallaba circunstancialmente en el inquilinato donde vivía el homicida, al momento de arribar éste con el vehículo de la docente con los elementos robados en la casa de la víctima.

Alegatos

Tras terminar con la ronda de testigos se escucharon los alegatos de cierre en el juicio ante un jurado popular por el homicidio de Myrna Maidana ocurrido en Rawson en junio del año pasado.

Para la fiscal general Laura Castagno existía una relación sentimental entre la víctima y el victimario, aunque al momento del hecho se estaban distanciando y no convivían. Dijo que esta probado por los mensajes de wasap entre ambos. "Es innegable", indicó al justificar que se produjo un femicidio. También destacó que las dos veces que declaró Moyano, no lo hizo jurando decir la verdad.

Agregó que el día del homicidio "la acechó, la espero y luego descargó una violencia brutal. ¿de que robo estamos hablando?", se preguntó la Fiscal. Mirando a los miembros del jurado popular, pidió que se lo halle culpable por el delito de homicidio triplemente agravado, producido de manera intencional, femicidio por haber sido de un hombre contra un mujer y para lograr la impunidad

Por su parte el defensor oficial Miguel Moyano señaló las discordancias con las fiscales y destacó que no existía una relación de pareja entre ambos. Dijo que al homicida "se le generó un trastorno de seres postraumático transitorio y que las primeras lesiones no fueron intencionales"

Aseguró que no había entre ambos una relación de pareja, porque se habían conocido hacia poco tiempo y porque no era pública la relación entre ambos.

El defensor confío en que el jurado popular tenga en cuenta el beneficio de la duda. " fue un robo con un final fatídico. Con las pruebas aportadas en este juicio, los miembros del jurado tienen el deber de ser justos al momento de deliberar", indicó.

-Producido por el Área Comunicación Institucional del Ministerio Público Fiscal del Chubut, Oficina Rawson.