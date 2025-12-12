13°
Esquel: corte total de energía este domingo

El corte será entre las 6:00 y las 12:00 hs, con posibles demoras hasta las 13:00 hs. Se recomienda a los vecinos de Esquel reducir el consumo de agua potable.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Cooperativa 16 de Octubre Ltda. anunció un corte general de energía eléctrica para la ciudad de Esquel y sus zonas rurales este domingo 14 de diciembre, a raíz de tareas de mantenimiento programado que llevará adelante la empresa TRANSPA S.A.

 

Según informó la transportista eléctrica, se intervendrán las estaciones transformadoras Futaleufú y Esquel, además de la línea de alta tensión de 132 kV, trabajos considerados esenciales para asegurar el correcto funcionamiento del sistema de transporte en alta tensión.

 

El servicio permanecerá interrumpido entre las 6:00 y las 12:00 hs, aunque la Cooperativa advirtió que en algunos sectores el restablecimiento podría demorarse hasta las 13:00 hs, debido a maniobras posteriores.

 

La entidad también comunicó que el corte no afectará al ejido de Trevelin, pero sí impactará en el servicio de agua potable en determinados sectores de Esquel. Por ello, se solicitó a los usuarios restringir el consumo durante la franja horaria del corte.

 

Para más información, los vecinos pueden consultar el sitio web oficial de la Cooperativa.

 

 

R.G.

 

 

 

