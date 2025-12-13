Globos, banderines y regalos: el emocionante acto en el que dos hermanos fueron adoptados

El jueves pasado, el Poder Judicial de Río Negro reconoció legalmente que forman parte de una familia. El acto se realizó en el edificio del fuero de Familia de Cipolletti, en Roca y Sarmiento, y marcó el cierre de un proceso que ambos niños venían transitando con una claridad conmovedora: sabían dónde querían quedarse y con quiénes querían crecer.

Tienen la misma edad, van a la escuela, juegan en el club, eligen golosinas en la despensa del barrio y duermen en camas que ya sienten propias. Desde hace meses conviven con la pareja que los acompañó en la construcción de una vida cotidiana y afectiva. Y durante una audiencia realizada a principios de diciembre lo dijeron sin rodeos: querían ser adoptados por ellos, llevar los nombres y apellidos que eligieron y consolidar legalmente el hogar que ya sentían como suyo.

El proceso comenzó a mediados de año, cuando el fuero de Familia dictó la declaración de adoptabilidad y autorizó la guarda preadoptiva. Desde entonces, los hermanos se integraron a su nuevo entorno: compartieron desayunos, tareas escolares, tardes de juego, salidas al club y celebraciones familiares. Los equipos técnicos destacaron la solidez del vínculo, el respeto por sus trayectorias previas y la adaptación positiva en lo social y lo escolar.

La comunicación de la sentencia se realizó de forma especial. En lugar de la lectura estrictamente formal, la jueza convocó a un pequeño acto diseñado para los hermanos. Estuvieron presentes sus padres adoptivos, las profesionales del Equipo Interdisciplinario, las defensoras públicas y la magistrada que dictó la resolución.

La jueza les habló directamente a los niños y les leyó fragmentos de la sentencia escritos en un lenguaje claro, afectivo y pensado para su comprensión. La Unidad Procesal entera se sumó al encuentro: llevaron globos, banderines, regalos y decoraron el espacio para que se sintiera cálido y festivo.

La sentencia otorgó la adopción plena con efectos retroactivos a la fecha en que se dictó la guarda. Además, ordenó la inscripción de los nuevos datos en el Registro Civil, la emisión de nuevos documentos de identidad y aseguró que los hermanos mantendrán el vínculo con un hermano biológico, en cumplimiento del derecho a la comunicación previsto en la normativa vigente.

El edificio del fuero de Familia de Cipolletti dejó de ser solo el escenario de una resolución judicial: se transformó en un lugar de celebración. Dos niños salieron con regalos, un apellido compartido y la certeza de una historia que ya vivían, ahora también reconocida por la ley.

Fuente: Cipo 360