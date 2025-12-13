-1°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 13 de Diciembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad CorcovadoPOLITICAS SOCIALES
13 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Ariel “El Tapado” Molina le ganó la pulseada a la UOCRA y logró incorporar mano de obra local en la Ruta 17

El intendente de Corcovado garantizó la incorporación de 10 trabajadores locales a la obra de la Ruta Provincial N°17, una demanda central de la comunidad.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El intendente de Corcovado, Ariel “El Tapado” Molina, confirmó que el municipio logró destrabar un fuerte conflicto con la UOCRA (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina) y garantizar la incorporación de 10 trabajadores locales a la obra de la Ruta Provincial N°17, una demanda central de la comunidad.

 

Según relató el jefe comunal, la situación se originó cuando la empresa encargada de la obra había acordado inicialmente tomar 10 trabajadores de Corcovado, tras reuniones formales, presentación de antecedentes, exámenes pre-ocupacionales y el compromiso de inicio laboral inmediato.

 

Sin embargo, horas antes del comienzo, la empresa informó que no podría incorporar a ninguno, debido a presiones del gremio.

 


“Ahí se cruzó una línea”, explicó Molina, al señalar que no se trataba solo de puestos de trabajo, sino de 10 familias, es decir, cerca de 50 personas que dependían directamente de ese ingreso.

 


Ante el incumplimiento del acuerdo, el intendente decidió avanzar políticamente y mediáticamente, denunciando públicamente la situación y exponiendo el accionar del gremio.

 

La tensión escaló y la posibilidad de un conflicto mayor en el obrador estuvo latente durante varios días.

 


Finalmente, tras duras negociaciones, se alcanzó un acuerdo definitivo: 5 trabajadores locales serán incorporados en enero, 2 en febrero,  y 3 hacia fines de marzo / comienzos de abril, completando así los 10 puestos comprometidos, de manera escalonada.

 


Molina destacó que, aunque no ingresan todos al mismo tiempo como se había previsto inicialmente, el objetivo central se cumplió: la obra de la Ruta 17 contará con mano de obra de Corcovado.

 


“La noticia es clara: un intendente de un pueblo chico logró plantarse y defender a su gente”, sostuvo, remarcando que la pelea no fue personal, sino en defensa del derecho de los vecinos a trabajar en una obra que se realiza en su propio territorio.

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 “Por recibirme y tener un título, me están dejando sin trabajo”
2
 “Te vas a tener que chupar los dedos con mier…: los audios del horror y el escándalo en un hogar de niños
3
 Ofrecen un Taller Intensivo de Inglés Turístico para principiantes
4
 El 86 y ella 27: el jubilado que amaba a la mujer que lo estafó por varios millones usando su tarjeta
5
 La nueva agencia ambiental ya muestra resultados: 32 causas y un caso que marcó jurisprudencia
1
 Llega el Festival Motero “Uniendo Culturas”
2
 YPF habilitó pagos en dólares: Cómo funciona la nueva modalidad
3
 Secuestran 100 Dosis de cocaína en un allanamiento en Esquel
4
 Accidente entre un camión y un auto en Av. Alvear y Fontana generó demoras en el tránsito
5
 Mendoza: aprueban la explotación de cobre entre otros proyectos mineros
Espectáculos
espectaculos |
Por Red43 -
espectaculos |
Por Red43 -
Opinión
opinion |
Por Red43 -
opinion |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -