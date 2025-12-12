13°
Por Redacción Red43

La nueva agencia ambiental ya muestra resultados: 32 causas y un caso que marcó jurisprudencia

Esta agencia nace con el objetivo de fortalecer la respuesta judicial ante el creciente número de casos de maltrato animal y delitos ambientales, garantizando un abordaje especializado y cercano a la comunidad.
Por Redacción Red43

En abril de 2025, la Procuración General puso en marcha una iniciativa clave para la región: la creación de la Agencia de Ambiente y Contravenciones y Delitos contra Animales (AACyDA). Esta agencia nace con el objetivo de fortalecer la respuesta judicial ante el creciente número de casos de maltrato animal y delitos ambientales, garantizando un abordaje especializado y cercano a la comunidad.

 

Desde su creación, la AACyDA ha buscado tejer una red de trabajo integral. A través de una agenda activa de reuniones con organismos municipales y provinciales, se han coordinado acciones conjuntas con áreas como Zoonosis y Fauna Urbana de Esquel, Bromatología municipal y Defensa Civil para establecer protocolos de denuncia, allanamientos e intervención en casos que abarcan desde el maltrato animal hasta la pesca furtiva y la prevención de incendios.

 

Resultados concretos y un precedente histórico

 

La labor de la Agencia ha arrojado resultados concretos en poco tiempo. Se han ingresado un total de 32 causas, de las cuales 24 ya se encuentran finalizadas. Las principales líneas de acción judicial incluyeron allanamientos, rescates de animales —desde perros y galgos maltratados hasta equinos en condiciones de desnutrición— e investigaciones por caza furtiva.

 

Un hito fundamental en la corta historia de la AACyDA fue el caso de "Pepón", un perro rescatado en condiciones extremas. Este caso sentó un precedente legal significativo: la justicia determinó que el maltrato animal, cuando está regulado por una ley penal nacional (Ley 14.346), debe ser tratado exclusivamente por un juez penal y no por la justicia contravencional. Esta decisión reafirma el carácter de delito grave del maltrato animal y fortalece la protección judicial de los animales como seres.

 

Conciencia y prevención como pilares

 

Más allá de la acción judicial, la Agencia reconoce que la prevención es clave. La difusión de sus objetivos y canales de denuncia en medios locales generó un aumento inmediato de notificaciones por parte de la comunidad.

 

Además, la AACyDA ha integrado la Red de Áreas Fiscales Ambientales (RAFA) a nivel nacional y ha desarrollado diversas capacitaciones y charlas informativas sobre normativa de pesca, caza y el rol de la fiscalía, buscando generar conciencia y responsabilidad en la comunidad local.

 

