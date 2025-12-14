11°
Domingo 14 de Diciembre de 2025
14 de Diciembre de 2025
Por Redacción Red43

El Centro de Día de Esquel alcanzó la máxima categoría nacional en prestaciones de discapacidad

La evaluación fue realizada días atrás por la Junta de Recategorización proveniente de Rawson, que verificó el cumplimiento de todos los estándares exigidos para el nivel superior.
La Municipalidad de Esquel, a través de la Dirección de Inclusión, informó que el Centro de Día de la ciudad fue recategorizado con Categoría A, la más alta establecida por el Sistema Único de Prestaciones de Discapacidad según la Ley 24.901. La evaluación fue realizada días atrás por la Junta de Recategorización proveniente de Rawson, que verificó el cumplimiento de todos los estándares exigidos para el nivel superior.

 

La obtención de la Categoría A certifica que el Centro de Día cumple con los requisitos más estrictos en calidad institucional, infraestructura y equipamiento, garantizando un entorno seguro, accesible y adaptado para personas en situación de discapacidad. También reconoce el trabajo de un equipo interdisciplinario completo, con formación específica y funciones claramente definidas, que desarrolla Planes de Apoyo Individual y dispositivos de intervención acordes al modelo social de discapacidad, asegurando protocolos de cuidado, seguridad, higiene, continuidad del servicio y gestión administrativa adecuada.

 

Esta recategorización fortalece la legitimidad institucional y mejora la capacidad de respuesta frente a auditorías y requerimientos de obras sociales, prepagas y organismos estatales. Al mismo tiempo, permite sostener y ampliar la complejidad de los apoyos, talleres y propuestas educativas, expresivas y socio-ocupacionales, optimiza los recursos humanos al favorecer la estabilidad y especialización del equipo técnico, y brinda un mayor respaldo para el desarrollo de programas innovadores, instancias de capacitación y proyectos vinculados a la comunidad.

 

Desde el municipio se destacó que alcanzar la Categoría A es fundamental tanto en términos técnicos como económicos, ya que garantiza el cumplimiento del marco normativo vigente y asegura la viabilidad financiera del servicio. Este reconocimiento representa un paso decisivo para consolidar el crecimiento del Centro de Día y su posicionamiento como un referente regional en la atención y promoción de derechos de jóvenes y adultos con discapacidad.

 

