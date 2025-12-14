Guanacos entre lengas y ñires se acercaron a los visitantes

La jornada de este domingo en el centro de esquí La Hoya, en Esquel, se vio adornada con una visita silvestre que deleitó a los presentes y rompió con la monotonía del día. A pesar del intenso viento que soplaba en la zona, una familia de guanacos se aproximó sorpresivamente al área del estacionamiento, regalando un momento único a la comunidad y a los visitantes.

La escena se desarrolló en un entorno natural característico de la cordillera, enmarcada por los frondosos árboles de lenga y ñire. Estos animales, generalmente cautelosos, mostraron una actitud inusualmente tranquila ante la presencia humana, permitiendo que una persona se acercara lo suficiente como para documentar el encuentro.

Guanacos amistosos y momentos capturados

La familia de guanacos demostró ser "amistosa con la visita de una persona". Lejos de huir o mostrarse asustados por la proximidad de un humano, los animales se quedaron tranquilos, como si posaran para la cámara, en un raro gesto de confianza hacia el visitante.

Esta tranquilidad no solo facilitó una observación detallada de la fauna autóctona en su entorno natural, sino que también hizo posible la captura de "unas hermosas imágenes". Las fotografías y videos obtenidos de este encuentro cercano servirán como un testimonio memorable de la biodiversidad que coexiste tan cerca de las instalaciones turísticas de Esquel.

El inusual avistamiento subraya la riqueza faunística del Parque Nacional Los Alerces y sus alrededores, recordándole a los visitantes la importancia de preservar este ecosistema donde la naturaleza y las actividades humanas se encuentran. La presencia de la familia de guanacos tan cerca de un área de acceso público se convirtió en la anécdota destacada de un domingo marcado por el viento.



T.B