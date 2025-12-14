La Municipalidad de Esquel lanzó el programa “Centro Comercial en Flor” para embellecer la zona céntrica

La Dirección de Espacios Verdes de la Municipalidad de Esquel presentó el programa “Centro Comercial en Flor”, una iniciativa que busca mejorar el aspecto de los frentes comerciales y canteros del centro de la ciudad mediante la entrega de plantines y el trabajo conjunto entre el municipio y los comerciantes. Las inscripciones se realizarán mediante un código QR en las redes sociales de la Municipalidad.

La directora del área, Carolina Lemir, explicó que la propuesta no se limita solo a los canteros centrales, sino que está abierta a “cualquier comercio ubicado en la zona céntrica”. La idea es que los frentistas que cuenten con macetas o incorporen nuevas puedan recibir plantines para embellecer sus veredas. “Entre todos mejoramos el espacio público”, aseguró.

La planificación surge en vísperas de las fiestas de fin de año y la temporada turística de enero y febrero. “Queremos prepararnos para recibir a los visitantes y tener una ciudad más linda”, sostuvo Lemir, remarcando que el vivero municipal logró este año una importante producción floral con numerosas especies disponibles para la iniciativa.

Además, señaló que el programa busca generar corresponsabilidad en el mantenimiento de los espacios: “La ciudad la construimos entre todos. El municipio fomenta estas políticas, pero el cuidado del espacio público también es de todos”. En los canteros, la plantación se realizará de manera conjunta entre el Municipio y los comercios, quienes deberán encargarse posteriormente del riego y cuidado, especialmente teniendo en cuenta la emergencia hídrica.

Ioana Liempe, integrante de Espacios Verdes, informó que el programa ya está en marcha y que los comercios interesados pueden inscribirse mediante un formulario disponible en las redes municipales. La entrega de plantines y las plantaciones compartidas se realizarán este viernes y jueves y viernes de la próxima semana.

El equipo de Espacios Verdes también está recorriendo los locales del centro para invitar a los frentistas. “Queremos que en el verano el centro esté en sus mejores condiciones y necesitamos del apoyo de los comerciantes”, indicó Liempe.

La entrega dependerá de la disponibilidad, sin selección directa por parte del comerciante, buscando combinaciones equilibradas para cada frente o cantero.

Asimismo, se incorporará arena volcánica en algunos sectores donde el suelo presenta alta compactación, con el objetivo de mejorar la retención de humedad.

Liempe destacó que el programa podría continuar durante enero si la convocatoria resulta exitosa. “Esperamos que se inscriban y que entre todos podamos embellecer nuestro centro comercial”, concluyó.