La Hoya: Solicitan precaución en la subida por desprendimiento de rocas causado por el viento

Se emitió un informe de prevención dirigido a la comunidad y a quienes circulan habitualmente por la zona de la subida alta a La Hoya, donde se han detectado condiciones de peligro debido a los fenómenos meteorológicos recientes.

Según el informe, el fuerte impacto de las ráfagas de viento ha provocado el desprendimiento de rocas en el área, lo que genera un riesgo significativo para la circulación vehicular y peatonal.

Este no es un comunicado oficial de un organismo de seguridad, sino un informe de precaución que busca alertar a los usuarios sobre los riesgos puntuales en este tramo específico.

Recomendaciones clave para la circulación

Ante esta situación, se ha solicitado encarecidamente a la comunidad que extreme las medidas de seguridad al transitar por la subida alta:

Circulación Lenta: Reducir la velocidad al máximo para tener mayor tiempo de reacción ante la caída o presencia de material en la calzada.

Aumento de Distancia: Mantener una distancia de seguridad considerable con otros vehículos.

Máxima Vigilancia: Estar atentos a los laterales del camino y a la caída de rocas que puedan ser arrastradas por las ráfagas de viento.

El informe subraya que las ráfagas de viento son la causa directa de este desprendimiento, lo que implica que el riesgo se mantiene latente mientras persistan las condiciones de viento fuerte en las zonas de altura.



