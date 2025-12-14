Detectan peligrosa bacteria en un queso cremoso de una marca líder del mercado

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) emitieron una alerta sanitaria urgente tras la detección de la peligrosa bacteria Listeria monocytogenes en un lote de queso de pasta blanda de una marca líder del mercado. El organismo de control recomendó enfáticamente a la población no consumir el producto involucrado.

El producto afectado es el queso Cremón doble crema, de 500 gramos de peso neto, perteneciente a la reconocida marca La Serenísima.

Detalles del lote contaminado y medidas de urgencia

La preocupación se centra en el lote N° 2703. Aunque las autoridades advirtieron que este lote específico ya ha vencido (su fecha de vencimiento era el 11/09/2025 y su fecha de producción fue el 03/07/2025), la recomendación de no consumirlo se mantiene para quienes lo hayan conservado o congelado.

La detección de la bacteria se realizó mediante un control sanitario oficial. El hallazgo fue confirmado por el Laboratorio Nacional de Referencia del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas “Dr. Carlos G. Malbrán”, con el informe técnico oficial fechado el 9 de diciembre y notificado el martes pasado.

Ante la gravedad del riesgo microbiológico, el SENASA ordenó de manera urgente las siguientes acciones sobre la planta productora, la empresa Mastellone Hnos. S.A., ubicada en Trenque Lauquen, Provincia de Buenos Aires:

Suspensión inmediata de la producción.

Intervención inmediata de todos los lotes de quesos producidos.

Muestreo oficial para Listeria monocytogenes de todos los lotes intervenidos y del ambiente de producción.

Retiro del lote afectado de todo el mercado nacional para su posterior destrucción.

Adicionalmente, se implementaron controles adicionales en los procesos productivos como medida preventiva.

Riesgos y síntomas de la listeriosis

La Listeria monocytogenes puede sobrevivir incluso a bajas temperaturas y representa un serio riesgo para la salud. La enfermedad que provoca, denominada Listeriosis, es particularmente insidiosa debido a su largo periodo de incubación. El tiempo que transcurre entre el contagio y el inicio de los síntomas puede ir desde 12 horas hasta un máximo de 70 días, con un promedio estimado de alrededor de tres semanas. Esta característica suele dificultar la identificación del alimento responsable.

Los síntomas iniciales pueden variar desde cuadros leves de fiebre, malestar general, náuseas, vómitos o diarrea, y fatiga. Sin embargo, en cuadros graves, la listeriosis puede evolucionar hacia infecciones severas como meningitis o septicemia.

Grupos vulnerables y recomendaciones de consumo

La preocupación se centra principalmente en los grupos de riesgo, para quienes la enfermedad puede derivar en complicaciones graves.

Los grupos más vulnerables que corren mayor peligro tras el consumo de alimentos contaminados incluyen:

Mujeres embarazadas: Pueden transmitir la listeriosis al feto a través de la placenta, con un alto riesgo de parto prematuro, aborto o alteraciones en el recién nacido.

Adultos mayores .

Recién nacidos .

Personas con sistemas inmunes debilitados (como pacientes con VIH, cáncer o aquellos que reciben medicación inmunosupresora).

Recomendaciones Inmediatas:

Las autoridades sanitarias pidieron a quienes posean el queso Cremón doble crema (lote 2703), ya sea fraccionado o congelado, que se abstengan de consumirlo y aconsejaron tirar el producto si aún se lo conserva. Ante la aparición de síntomas o cualquier duda, se recomienda consultar de inmediato con un médico.

Prevención general en la cocina

Para prevenir la listeriosis, las autoridades aconsejaron reforzar los cuidados básicos de higiene en la cocina:

Higiene Personal: Lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos antes y después de manipular alimentos.

Limpieza de Utensilios: Limpiar minuciosamente todas las superficies y utensilios de cocina (mesadas, cuchillos o tablas para picar) que hayan estado en contacto con alimentos frescos.

Vegetales Crudos: Lavar todos los vegetales crudos antes de su consumo.

Otros alimentos que con mayor frecuencia se asocian a brotes de esta enfermedad son los fiambres y embutidos a base de carnes y aves, los lácteos elaborados con leche sin pasteurizar, los vegetales crudos y los pescados crudos o ahumados.



