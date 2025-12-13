Por falta de apoyo, se suspendió el Medio Maratón al Paraíso

“Ante el escaso acompañamiento recibido, sumado al contexto económico actual hemos tomado la decisión de suspender la edición n°24 del Medio Maratón al Paraíso prevista para el año 2026”.

Esta frase es parte de un comunicado que emitió Carlos “Cachano” Barria hace algunos minutos a través de sus redes sociales.

En la misiva señala además que “esta determinación responde a nuestro compromiso de ofrecer un evento con la calidad y los valores que nos representan.

El Medio Maratón al Paraíso ha sido unas de las competencias emblemas de la zona, cuya fecha siempre estuvo establecida durante el segundo fin de semana de febrero, 15 días después de la Corrida Internacional del Diario Crónica.

Recordemos que, en la pasada edición, que se corrió el pasado 15 de febrero de este año, la victoria había quedado en poder de Carlos Colinecul, con un tiempo de 1hs 08min 07sseg, superando al barilochense Julián Collantes y al representante de la Escuela Municipal Awkache, Marcos León.

Por el lado de las mujeres, la última ganadora fue Karina Neipán (1hs 23min 46seg), en tanto completaron el podio femenino Roxana Calderero y Leticia Mainecul.

El Medio Maratón al Paraíso ha tenido sus grandes momentos de gloria, por ejemplo con la presencia entre otros de Antonio Silio, como así también las recordadas victorias de Joaquín Arbe y Vanshi Thomas por nombrar a solo dos de los grandes atletas de la provincia.

Como dato interesante, siempre está en el recuerdo de los atletas la edición del año 2006, en el marco del Centenario de Esquel, cuando por entonces el Gobernador Mario Das Neves entregó un vehículo para que sea sorteado entre los competidores, remarcado que esa edición ha sido la de mayor convocatoria donde participaron más de 500 corredores.