Trelew capacita a su equipo para operar el hospital “María Humphreys”

En el marco del proceso de puesta en funcionamiento del Hospital de Complejidad Creciente “María Humphreys” (HMH) en la ciudad de Trelew, el Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud, continúa capacitando al equipo sanitario que se desempeña y coordina los diferentes servicios asistenciales locales.

En ese sentido, se realizó en el hospital un encuentro presencial que forma parte de la “Diplomatura para la Apertura y el Fortalecimiento del HMH”, que fue encabezado por el coordinador de la capacitación, el reconocido médico sanitarista y especialista en Salud Pública, Carlos Díaz.

La capacitación se dicta luego de la “Diplomatura en Gestión de Nuevos Hospitales” que se desarrolló durante el año pasado y cuenta con el aval de la Universidad ISALUD.

Además, está destinada a unos 80 profesionales de diferentes disciplinas de la salud y administrativos, que se desempeñarán como líderes de procesos en el centro asistencial.

Red de atención provincial

Al respecto, la secretaria de Salud, Denise Acosta, indicó que “realizamos un encuentro presencial de la Diplomatura que estamos dictando junto a la universidad Isalud, que es muy reconocida a nivel nacional e internacional, sobre los procesos de mejora en calidad y seguridad de los pacientes”.

“Estamos enfocados y convencidos que capacitar el recurso humano en este proceso de apertura del Hospital María Humphreys es fundamental, ya que el nosocomio se incorporó a la red de atención provincial”, destacó.

De ese modo, subrayó que “esa incorporación nos va a generar una mejora en toda la red asistencial de la provincia, tanto en lo público como en lo privado, siempre centrándonos en la persona, en el usuario del sistema”.

En esa línea, Acosta manifestó que “es necesario comprender y transmitir a la comunidad que estos procesos de capacitación y transformación están pensados específicamente para brindar servicios de calidad a las personas que acudan a este nuevo hospital a ser atendidos”.

Accesibilidad al sistema

Por su parte, el médico sanitarista y especialista en Salud Pública, Carlos Díaz, afirmó: “Estoy colaborando con el equipo de apertura de este gran hospital, que es un aporte fundamental para mejorar la accesibilidad al sistema de salud”.

En ese contexto, señaló que “estamos apuntando al trabajo articulado a través de una red multihospitalaria en función del plan estratégico del sistema de salud”.

Al referirse a la Diplomatura que se encuentra dictando, especificó que “este proceso de capacitación está destinado a un equipo de 80 profesionales de todas las disciplinas, administrativos, enfermeros, bioquímicos, médicos, entre otros”.

Al finalizar, sostuvo que “tenemos el objetivo de que cada uno de los que participan de la capacitación puedan adquirir conocimientos sobre la gestión de este hospital, un centro asistencial moderno, con equipamiento de última tecnología, digitalizado, de cuidado progresivo y de complejidad creciente, que será un hito en las áreas de influencia que tenga a cargo, para mejorar la accesibilidad a la atención de patologías neonatales, pediátricas y de adultos”, concluyó.

Diplomatura

La “Diplomatura para la Apertura y el Fortalecimiento del HMH”, que comenzó en el mes de octubre, tiene como principal eje capacitar al recurso humano para llevar a cabo una planificación operativa de las diversas áreas del Hospital, asegurando una puesta en marcha eficiente y segura.

En tal sentido, en cada uno de los encuentros (virtuales o presenciales) se apunta a realizar un análisis de los procesos normativos, organizativos y logísticos, haciendo hincapié en las dinámicas de equipo, y se avanza en la definición de líneas de acción y herramientas de monitoreo, con el fin de promover la construcción colectiva de la identidad institucional.



T.B