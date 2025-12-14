13°
14 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Incendio en Los Alerces: El fuego sigue activo y complica el combate por el viento

Las tareas se concentran en el brazo sur del Lago Menéndez, donde el incendio ya abarca 230 hectáreas de bosque nativo. El fuerte viento y la lejanía de la zona comprometen la seguridad del personal y los equipos.
Por Redacción Red43

En el marco de las tareas de control y monitoreo del incendio forestal originado por la caída de rayos en el brazo sur del lago Menéndez, se informa que actualmente el incendio se encuentra activo sobre una superficie aproximada de 230 hectáreas de bosque nativo, sin poner en peligro viviendas ni vidas humanas.

 

Por tratarse de una zona remota y aislada, sin presencia humana ni caminos de acceso para el ingreso del personal, las tareas se ven afectadas por las condiciones de fuertes vientos, lo que complica la navegación y compromete la seguridad del personal y de los equipos, tanto durante el desembarco como en el combate del incendio.

 

Las características naturales del área —sin presencia de especies exóticas potencialmente invasoras y libres de organismos nocivos para especies de alto valor de conservación— requieren la desinfección de los equipos y del personal interviniente.

 

Para el día de hoy, el pronóstico especial para incendios forestales emitido por el Servicio Meteorológico Nacional para el sitio del incendio indica una temperatura máxima de 11 °C, una humedad relativa mínima del 75 %, vientos del sector oeste entre 45 y 55 km/h, con ráfagas de mayor intensidad, y probabilidad de lluvias aisladas. No se descartan nevadas en las cumbres de los cerros.

 

Permanecen cerradas hasta nuevo aviso las sendas de alta dificultad: Laguna del Toro, Travesía, La Balsa, Portosuelos, Lago Krüger, Glaciar Torrecillas, Laguna y El Antiguo.
El resto de las sendas de servicios turísticos y áreas de uso público funcionan con normalidad.

 

Se recuerda que está prohibido el uso de fuego hasta el 30 de abril de 2026. Los únicos lugares habilitados para fuego seguro se limitan a los previstos en campamentos administrados por prestadores turísticos autorizados.


T.B

 

