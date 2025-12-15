Incendio en Lago Menéndez: El fuego ya afectó a mas de 250 hectáreas de bosque nativo.

En el marco de las tareas de control y monitoreo del incendio forestal originado por caída de rayos en el brazo sur del Lago Menéndez, se informa que actualmente el incendio muestra mayor actividad en el sector de la cabeza y escasa actividad en el sector de cola, habiendo afectado una superficie aproximada de 250 hectáreas de bosque nativo, sin poner en peligro viviendas ni vidas humanas.



Por tratarse de una zona remota, aislada, sin presencia humana ni caminos de acceso, el ingreso del personal se ve afectado por las condiciones de fuertes vientos en la zona, lo que complica la navegación y compromete la seguridad del personal y los equipos, tanto durante el desembarco como en el combate del incendio.



Para el día de hoy, el pronóstico especial producido por el Servicio Meteorológico Nacional para el sitio del incendio, indica una temperatura máxima de 10° C, una humedad relativa mínima del 80 %, vientos de entre 35-45 km/h provenientes del sector oeste con ráfagas de mayor intensidad, disminuyendo hacia la noche. Con probabilidad de lluvias aisladas y nevadas en las cumbres de los cerros.



Las SENDAS de ALTA DIFICULTAD: Laguna del Toro, Travesía La Balsa, Portezuelo, Lago Krügger, Glaciar Torrecillas y Laguna El Antiguo permanecen CERRADAS hasta nuevo aviso.



El resto de las sendas, servicios turísticos y áreas de uso público funcionan con normalidad.



Se recuerda que está prohibido el uso del fuego hasta el 30 de abril de 2026. Los únicos espacios de fuego seguro se limitan a los predios de campamentos administrados por prestadores turísticos autorizados.



