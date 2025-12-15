12°
Por Redacción Red43

Esquel superará los 17°C este lunes, con alerta por ráfagas fuertes

El viento del sector Oeste será la característica principal de la jornada. Se recomienda precaución, ya que la velocidad de las ráfagas aumentará durante la tarde.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La ciudad de Esquel tendrá un lunes 15 de diciembre con temperaturas agradables, pero con la presencia de vientos fuertes a lo largo de la jornada, especialmente durante la tarde, según el pronóstico extendido.

 

La mañana comenzará con temperaturas frescas y cielo cubierto o parcialmente nuboso, pero la sensación térmica irá en aumento a medida que avancen las horas.

 

Detalles del pronóstico

 

Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán bajas, oscilando entre los 7°C (a las 02:00 y 05:00) y los 8°C (a las 08:00). El cielo estará cubierto o parcialmente nuboso, y la sensación térmica será de 5° a 7°. Los vientos serán del Noroeste y Oeste, con velocidades de 10 a 45 km/h. La probabilidad de precipitación será nula (0%).

 

El período de mayor temperatura se registrará a partir del mediodía y durante la tarde. A las 13:00, la temperatura alcanzará los 15°C y el cielo estará cubierto.

 

La máxima se espera para las 15:00 y 17:00, con 17°C. En este tramo, el cielo pasará a estar parcialmente nuboso.

 

Vientos fuertes con ráfagas altas

 

La característica dominante del lunes será el aumento de la intensidad del viento, predominante del sector Oeste.

 

Las ráfagas más intensas se esperan en las horas centrales de la tarde:

 

  • 14:00: Vientos de 22 - 64 km/h.

     

  • 15:00: Vientos de 24 - 70 km/h.

     

El pronóstico de Factor de Protección Solar (FPS) se ubica en un nivel Alto para las 15:00, siendo el momento de mayor alerta. El resto de la tarde, el riesgo se mantendrá en nivel Medio (6-10 FPS).

 

Hacia la noche, el viento disminuirá, con velocidades de 16 - 56 km/h (20:00) a 10 - 35 km/h (23:00), y las temperaturas descenderán a 14°C y 11°C, respectivamente.

T.B

 

