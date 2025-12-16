18°
Esquel, Argentina
Martes 16 de Diciembre de 2025
16 de Diciembre de 2025
Por Redacción Red43

Navidad comunitaria en el barrio Ceferino con controles y actividades para niños

El Centro de Salud Ceferino realizará este jueves 18, de 16:00 a 18:00 hs, una jornada con revisión de libretas, vacunación, juegos, sorteos y merienda para promover la prevención y el cuidado de la salud infantil.
El Centro de Salud del barrio Ceferino planeó actividades para festejar Navidad con la comunidad. 

 

"El jueves tenemos una actividad comunitaria desde el Centro de Salud, más que nada con el objetivo de llegar a los niños menores de 11 con las vacunas, mostrar que es tan importante vacunarse porque previene enfermedades", comentaron. 

 

Desde el CAPS remarcaron la importancia de vacunarse, por este motivo, la actividad consiste en revisar las libretas y completar los esquemas de vacunación. Pero además: "Van a haber juegos, peloteros, sorteos". 

 

"La consigna es traer la libreta sanitaria porque de esa manera nosotros vamos a poder ver los controles y las vacunas. También se les va a entregar un numerito a los que traigan sus libretas y van a participar de un sorteo de algunas cositas que hemos conseguido para ellos y van a compartir una merienda. Los animo a los papás a que traigan a sus hijos, pero la consigna es traer la libreta sanitaria", detallaron. 

 

La actividad se realizará el día jueves 18 de 16:00 a 18:00 hs. 

 

Respecto al balance de fin de año, aseguraron: "Ha sido un año bastante bueno y productivo en general, estamos muy contentos. Vamos a ver qué depara el 2026". 

 

 

R.G.

 

