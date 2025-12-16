El salón de ATECh Regional Oeste llevará el nombre “Profesora Marta Sottile y Profesor Silvio Musacchio”

La ATECh Regional Oeste, junto al Archivo Visual Marta Sottile, invita a participar de un acto profundamente significativo para la memoria colectiva y la historia de la lucha docente.

Con la presentación de la restauración del mural realizado originalmente por Marta Sottile y Claudio Dalcó durante el Ayuno Nacional Docente de 1997, recientemente recuperado por el Taller Mural FAV – IESA N° 818, devolviéndole su potencia simbólica, histórica y política.

Y será el nombramiento del salón de ATECh Regional Oeste, que desde este acto llevará el nombre“ profesora Marta Sottile y Profesor Silvio Musacchio”, en reconocimiento a sus trayectorias, su compromiso con la educación pública y su aporte a la organización y la lucha docente.

Este miércoles 17 de diciembre a las 18:30 horas en la Sede ATECh Regional Oeste, calle San Martín 1187.



SL