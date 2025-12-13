En reversa: La Trochita se vió afectada por los fuertes vientos

Hoy sábado fue la última salida del 2025 de La Trochita, en su horario habitual de las 10 de la mañana y con gran cantidad de asistentes .

Resultó ser una salida única y memorable, pero no por ser la última del mes, sino por las circunstancias particulares que nos detalló el sub gerente Miguel Sepúlveda: "El problema del viento, ya sabíamos que iba a ser intenso, pero hicimos el intento".

La trocha angosta tiene una recordada relación con los fuertes vientos, que afectan su paso lento y liviano en las vías que cruzan el valle: "Llegamos hasta la Vuelta del Huevo, donde tuvo el accidente el tren en 2011, una parte complicada".

Las rafagas superaban los 110 kilómetros por hora y constantes, con un alto riesgo para La Trochita: "El viaje tenía turistas, pero también chiquitos de un jardín, para no arriesgar la vida tomamos la decisión de volver".

El viaje de vuelta, así como forzado y a modo de precaución, tuvo otro agregado: viajar con marcha atrás. Al no llegar a la estación de Nahuel Pan, se hizo imposible hacer el circuito natural que permite poner la locomotora de frente. Precauciones y preparativos para un comienzo de temporada de verano en 2026.

"Desde el 6 de enero retomamos los viajes de verano", concluyó Sepúlveda, agradeciendo a los asistentes y a la comunidad que cuida y pone en valor un elemento no solo turístico sino identitario e histórico de nuestra región que como tal, requiere cuidados, así como el cuidado a sus pasajeros.

SL