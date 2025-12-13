10°
-1°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 13 de Diciembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad #Esquel
13 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

En reversa: La Trochita se vió afectada por los fuertes vientos

El temporal anunciado perjudicó la última salida del año del Viejo Expreso Patagónico, detalló el sub gerente Miguel Sepúlveda.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Hoy sábado fue la última salida del 2025 de La Trochita, en su horario habitual de las 10 de la mañana y con gran cantidad de asistentes .

 

Resultó ser una salida única y memorable, pero no por ser la última del mes, sino por las circunstancias particulares que nos detalló el sub gerente Miguel Sepúlveda: "El problema del viento, ya sabíamos que iba a ser intenso, pero hicimos el intento".

 

La trocha angosta tiene una recordada relación con los fuertes vientos, que afectan su paso lento y liviano en las vías que cruzan el valle: "Llegamos hasta la Vuelta del Huevo, donde tuvo el accidente el tren en 2011, una parte complicada".

 

Las rafagas superaban los 110 kilómetros por hora y constantes, con un alto riesgo para La Trochita: "El viaje tenía turistas, pero también chiquitos de un jardín, para no arriesgar la vida tomamos la decisión de volver".

 

El viaje de vuelta, así como forzado y a modo de precaución, tuvo otro agregado: viajar con marcha atrás. Al no llegar a la estación de Nahuel Pan, se hizo imposible hacer el circuito natural que permite poner la locomotora de frente. Precauciones y preparativos para un comienzo de temporada de verano en 2026.

 

"Desde el 6 de enero retomamos los viajes de verano", concluyó Sepúlveda, agradeciendo a los asistentes y a la comunidad que cuida y pone en valor un elemento no solo turístico sino identitario e histórico de nuestra región que como tal, requiere cuidados, así como el cuidado a sus pasajeros.

 

SL

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Dirigía un ballet de folclore y abusaba de su nieto: a los 74 años fue condenada a 10 de prisión
2
 Valió la pena estar vivo: el adiós a Héctor Alterio
3
 En reversa: La Trochita se vió afectada por los fuertes vientos
4
 Donó esperma para que nacieran 197 bebés y les transmitió una mutación cancerígena: algunos ya murieron
5
 Destrozos, botellazos y denuncia de estafa: el escandaloso paso de Lionel Messi por la India
1
 Llega el Festival Motero “Uniendo Culturas”
2
 YPF habilitó pagos en dólares: Cómo funciona la nueva modalidad
3
 Accidente entre un camión y un auto en Av. Alvear y Fontana generó demoras en el tránsito
4
 Valió la pena estar vivo: el adiós a Héctor Alterio
5
 Mendoza: aprueban la explotación de cobre entre otros proyectos mineros
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -