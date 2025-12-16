10°
17°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 16 de Diciembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad EsquelChubutRed43climahoy
16 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Máxima de 20°C en Esquel: se espera una tarde calurosa con ráfagas de viento fuertes

Este martes 16 de diciembre la temperatura alcanzará los 20°C. La jornada estará marcada por vientos del Oeste que llegarán a los 60 km/h durante la tarde, con alta probabilidad de precipitación.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Verano en Esquel: 7 lugares imprescindibles para llevar a las visitas
2
 Lesiones y peleas callejeras luego de la Fiesta del Animador de Destrezas Gauchas
3
 Tras 12 años cerrado, vuelve “El Porvenir” a Esquel con sus dueños originales
4
 Pedido de ayuda solidaria por el vecino Gustavo Maya
5
 Detenido por lesiones con arma blanca en Cerro Centinela
1
 Las épocas doradas del cine en Esquel
2
 Pedido de ayuda solidaria por el vecino Gustavo Maya
3
 Tras 12 años cerrado, vuelve “El Porvenir” a Esquel con sus dueños originales
4
 Llega el Festival Motero “Uniendo Culturas”
5
 YPF habilitó pagos en dólares: Cómo funciona la nueva modalidad
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -