Esquel: Se realizaron las dos primeras cirugías bariátricas

La cirugía bariátrica es un procedimiento médico destinado al tratamiento de la obesidad y sus comorbilidades, que favorece una reducción de peso significativa y sostenida, así como la mejora de enfermedades asociadas como la diabetes tipo 2 y la hipertensión, dentro de un abordaje integral y con seguimiento médico continuo.



El equipo del doctor Futten realizó dicha cirugía en el Hospital Zonal de Esquel, y constituye un hito para el desarrollo de la atención especializada en obesidad en la región cordillerana, resultado de arduo trabajo, capacitación y consolidación de un programa integral de tratamiento de la obesidad, servicio de cirugía en conjunto con el equipo de nutrición, clínica medica y salud mental del hospital.

“Para nosotros es un orgullo poder ofrecer este tipo de cirugías en Esquel. Significa que nuestros pacientes ya no deben trasladarse cientos de kilómetros para acceder a tratamientos seguros, de calidad y con un equipo preparado para acompañarlos durante todo el proceso”, explicó Futten luego de concluidas las cirugías.

La concreción de estas primeras cirugías abre una nueva etapa para la atención de enfermedades metabólicas en la región, ampliando el acceso a intervenciones de alta complejidad y fortaleciendo la red local de salud.

El compromiso con el desarrollo de un programa integral, humano y profesional, orientado a mejorar la calidad de vida de las personas que conviven con obesidad y patologías asociadas, desde @cobe.esquel

