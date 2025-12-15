YPF anunció una baja en los combustibles: De cuánto será y cómo se aplicará

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, confirmó que esta semana habrá una baja del 2% en los precios de los combustibles en todo el país, una medida que comenzará a aplicarse de manera progresiva y con diferencias según la región.

El anuncio fue realizado durante una entrevista televisiva, donde el directivo explicó los criterios que utiliza la compañía para definir los valores en surtidor. “Todos los días un poquito, no en todos los lados iguales”, aclaró Marín, al referirse a la forma en que se implementará la reducción, que tendrá impacto tanto en estaciones urbanas como en puntos de venta del interior del país.

“Acuerdo de honestidad” con los consumidores

Según explicó el titular de la petrolera estatal, desde que asumió su gestión a fines de 2023 se planteó un “acuerdo de honestidad con los consumidores”, basado en la idea de que los precios deben subir o bajar de acuerdo a la oferta y la demanda, y no permanecer artificialmente congelados.

En ese sentido, detalló que YPF realiza un seguimiento permanente de las variables que inciden en el precio final, como costos operativos, logística, demanda interna y contexto internacional. “Como consecuencia de ese análisis, podemos confirmar que esta semana, a nivel Argentina, va a haber una baja del 2% en la nafta”, afirmó.

Diferencias regionales y ajustes en el gasoil

Marín aclaró que la rebaja no será uniforme en todo el país, aunque en promedio alcanzará el porcentaje anunciado. Respecto al gasoil, señaló que la situación es distinta y que allí se evalúan ajustes diferenciados, ya que “uno hay que subir y uno hay que bajar”, sin dar precisiones sobre los porcentajes.

Reforma laboral y competitividad del sector energético

Durante la entrevista, el CEO de YPF también se refirió al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional, al que respaldó abiertamente. Consideró que se trata de un debate de larga data y que el contexto actual exige modernización. “El mundo cambió tanto que necesita modernización”, sostuvo Marín, y remarcó que el sector energético enfrenta un escenario altamente competitivo a nivel internacional.

En relación al impacto que una reforma laboral podría tener en YPF, Marín explicó que la eficiencia es fundamental para sostener el crecimiento del sector. “Nuestro petróleo y gas compiten con las Vaca Muerta norteamericanas. Nos ayuda la geología, pero tenemos que ser tan eficientes como ellos para poder exportar durante 20 años”, señaló.

En ese marco, subrayó que la productividad debe ser definida por las compañías y que contar con reglas laborales modernizadas puede resultar determinante para consolidar a YPF como actor central del desarrollo energético argentino.

La baja anunciada en los combustibles se espera que comience a reflejarse en los surtidores a lo largo de esta semana, con actualizaciones graduales y según la región.

O.P.