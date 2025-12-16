Todo listo para la ExpoCOOP 2025: Dos días de feria, talleres y espectáculos gratuitos

La ExpoCOOP 2025 se realiza este sábado 20 y domingo 21 de diciembre a la Escuela 270 de El Bolsón, con dos jornadas de actividades abiertas y gratuitas.
El encuentro, organizado por la Federación de Cooperativas de la Economía Social y Solidaria de la Comarca Andina (FESSCA), celebra el Año Internacional de las Cooperativas y reúne a más de 30 cooperativas, emprendimientos y organizaciones del territorio.
Feria y regalos cooperativos
El público podrá recorrer stands con productos regionales, agroecológicos y cooperativos, ideales para regalos navideños con identidad territorial. También habrá un patio de comidas con propuestas locales y sustentables.
Talleres formativos para organizaciones
Durante ambos días se dictarán talleres con cupos limitados, destinados a cooperativas, emprendedores y público interesado en gestión asociativa, comunicación, agroecología, herramientas legales, financiamiento y estrategias colaborativas.
Sábado 20 – 16 hs
-
Balances al día: Contabilidad para Cooperativas – Cr. Rodrigo Olgado
-
Cultivar Futuro: producción agroecológica en la Comarca – UNRN–INTA–FESSCA
-
Lo que somos y lo que contamos: Comunicación para organizaciones asociativas – Tatiana Fernández (Coopetel)
-
Cooperativas en regla: Gestión Legal y Administrativa sin complicaciones – Subsecretaría de Cooperativas y Mutuales (Sede Andina, Río Negro)
Domingo 21 – 17 hs
-
Asociativismo en tiempos de emergencia – Asociación Civil AcercAR
-
Comunicación, redes y nuevas tecnologías para la ESS – Cooperativa Fábrica Audiovisual
-
Fondos para proyectos asociativos – Cooperativa Marconi Producciones
Inscripción talleres sábado: link
Inscripción talleres domingo: link
Espectáculos artísticos
El sábado subirán al escenario Rocío Pozo y Los Bombos Legüeros, y el domingo la clausura estará a cargo de la Murga “La que Faltaba”. Además, se suman presentaciones del Ballet de Danzas Folclóricas del IFDA 814, todas abiertas al público.
Espacios de reflexión y debate
-
Sábado 14 hs: Panel inaugural “La economía social y solidaria en contextos de cambio y reconstrucción”
-
Domingo 15 hs: Panel temático “Organización comunitaria y reconstrucción frente a incendios en la Comarca Andina”
La entrada es libre y gratuita.
O.P.