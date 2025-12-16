24°


RED43 comarca-andina ExpoCOOP 2025,El Bolsón
16 de Diciembre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Todo listo para la ExpoCOOP 2025: Dos días de feria, talleres y espectáculos gratuitos

La ExpoCOOP 2025 se realizará este 20 y 21 de diciembre con feria de cooperativas, talleres formativos, espectáculos artísticos gratuitos y patio de comidas.
Por Redacción Red43

La ExpoCOOP 2025 se realiza este sábado 20 y domingo 21 de diciembre a la Escuela 270 de El Bolsón, con dos jornadas de actividades abiertas y gratuitas.

 

El encuentro, organizado por la Federación de Cooperativas de la Economía Social y Solidaria de la Comarca Andina (FESSCA), celebra el Año Internacional de las Cooperativas y reúne a más de 30 cooperativas, emprendimientos y organizaciones del territorio.

 

Feria y regalos cooperativos

 

El público podrá recorrer stands con productos regionales, agroecológicos y cooperativos, ideales para regalos navideños con identidad territorial. También habrá un patio de comidas con propuestas locales y sustentables.

 

Talleres formativos para organizaciones

 

Durante ambos días se dictarán talleres con cupos limitados, destinados a cooperativas, emprendedores y público interesado en gestión asociativa, comunicación, agroecología, herramientas legales, financiamiento y estrategias colaborativas.

 

Sábado 20 – 16 hs

 

  • Balances al día: Contabilidad para Cooperativas – Cr. Rodrigo Olgado

     

  • Cultivar Futuro: producción agroecológica en la Comarca – UNRN–INTA–FESSCA

     

  • Lo que somos y lo que contamos: Comunicación para organizaciones asociativas – Tatiana Fernández (Coopetel)

     

  • Cooperativas en regla: Gestión Legal y Administrativa sin complicaciones – Subsecretaría de Cooperativas y Mutuales (Sede Andina, Río Negro)

     

 

Domingo 21 – 17 hs

 

  • Asociativismo en tiempos de emergencia – Asociación Civil AcercAR

     

  • Comunicación, redes y nuevas tecnologías para la ESS – Cooperativa Fábrica Audiovisual

     

  • Fondos para proyectos asociativos – Cooperativa Marconi Producciones

     

Inscripción talleres sábado: link
Inscripción talleres domingo: link

 

Espectáculos artísticos

 

El sábado subirán al escenario Rocío Pozo y Los Bombos Legüeros, y el domingo la clausura estará a cargo de la Murga “La que Faltaba”. Además, se suman presentaciones del Ballet de Danzas Folclóricas del IFDA 814, todas abiertas al público.

 

Espacios de reflexión y debate

 

  • Sábado 14 hs: Panel inaugural “La economía social y solidaria en contextos de cambio y reconstrucción”

     

  • Domingo 15 hs: Panel temático “Organización comunitaria y reconstrucción frente a incendios en la Comarca Andina”

     

La entrada es libre y gratuita.

 

 

 

 

O.P.

 

