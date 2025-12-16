El Antu Quillén volvió con todo: Agenda de espectáculos tras su reinauguración

Tras la reinauguración del Centro Cultural Antu Quillén el fin de semana pasado, luego de ser destruido por un incendio en 2018, la actividad artística en Epuyén retoma con fuerza. La reapertura del espacio marca el regreso potenciado de la música, el teatro y talleres, consolidando al Antu como uno de los escenarios centrales de la cultura en la Comarca Andina.

Agenda desde hoy

Martes 16 de diciembre, 19 hs – Jesús Fernández

El músico, compositor y productor uruguayo es uno de los encargados de inaugurar la nueva etapa del Antu con un show a la gorra. Fernández, con más de 60 discos grabados y colaboraciones con artistas como Las Pastillas del Abuelo, No Te Va Gustar, Cuarteto de Nos y Luis Pescetti, ofrecerá un espectáculo que combina canto, arreglos corales y dirección de murga.

Viernes 19 de diciembre – “El Pato Viajero” de Viruta y Sudor

La compañía, con más de 30 años de trayectoria, presenta su clásica comedia socioambiental, un espectáculo para toda la familia con canciones en vivo y títeres elaborados con material reciclado. En esta función se sumará el tecladista Marianon González, figura reconocida de la música local.

Sábado 20 de diciembre – Hernán Hecht Trío

El baterista y productor ganador del Grammy Latino, tras 27 años en el extranjero, regresa a la Patagonia para mostrar su proyecto HHStudio, que fusiona música y sostenibilidad. Se presentará con Pey Etura en guitarra y Germán Lema en Hammond, ofreciendo un espectáculo de jazz y fusión. También a la gorra.

Espacio renovado para el encuentro y la cultura

El Antu Quillén recuperó su infraestructura y su papel central en la vida cultural de la Comarca. Con la reinauguración y la agenda para los próximos días, el renovado espacio se vuelve punto de encuentro para artistas y público de todas las edades.

O.P.