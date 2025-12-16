24°
23°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 16 de Diciembre de 2025
RED43 comarca-andina Centro Cultural Antú QuillénEpuyenPuerto Bonito
16 de Diciembre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

El Antu Quillén volvió con todo: Agenda de espectáculos tras su reinauguración

El Centro Cultural Antu Quillén, ubicado en el Parque Municipal Puerto Bonito de Epuyén, reabrió sus puertas tras su reconstrucción luego del incendio de 2018, ofreciendo una variada programación de música, teatro y actividades.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Tras la reinauguración del Centro Cultural Antu Quillén el fin de semana pasado, luego de ser destruido por un incendio en 2018, la actividad artística en Epuyén retoma con fuerza. La reapertura del espacio marca el regreso potenciado de la música, el teatro y talleres, consolidando al Antu como uno de los escenarios centrales de la cultura en la Comarca Andina.

 

Agenda desde hoy

 

Martes 16 de diciembre, 19 hs – Jesús Fernández
El músico, compositor y productor uruguayo es uno de los encargados de inaugurar la nueva etapa del Antu con un show a la gorra. Fernández, con más de 60 discos grabados y colaboraciones con artistas como Las Pastillas del Abuelo, No Te Va Gustar, Cuarteto de Nos y Luis Pescetti, ofrecerá un espectáculo que combina canto, arreglos corales y dirección de murga.

 

Viernes 19 de diciembre – “El Pato Viajero” de Viruta y Sudor
La compañía, con más de 30 años de trayectoria, presenta su clásica comedia socioambiental, un espectáculo para toda la familia con canciones en vivo y títeres elaborados con material reciclado. En esta función se sumará el tecladista Marianon González, figura reconocida de la música local.

 

 

Sábado 20 de diciembre – Hernán Hecht Trío
El baterista y productor ganador del Grammy Latino, tras 27 años en el extranjero, regresa a la Patagonia para mostrar su proyecto HHStudio, que fusiona música y sostenibilidad. Se presentará con Pey Etura en guitarra y Germán Lema en Hammond, ofreciendo un espectáculo de jazz y fusión. También a la gorra.

 

Espacio renovado para el encuentro y la cultura

 

El Antu Quillén recuperó su infraestructura y su papel central en la vida cultural de la Comarca. Con la reinauguración y la agenda para los próximos días, el renovado espacio se vuelve punto de encuentro para artistas y público de todas las edades.

 

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Tras 12 años cerrado, vuelve “El Porvenir” a Esquel con sus dueños originales
2
 Pedido de ayuda solidaria por el vecino Gustavo Maya
3
 Hallaron sin vida a un militar que custodiaba la Residencia de Olivos
4
 Abuelo condenado a nueve años de cárcel por abuso reiterado de su nieta.
5
 Transporte Jacobsen habilitó el horario de verano para el servicio Esquel - Trevelin
1
 Las épocas doradas del cine en Esquel
2
 Pedido de ayuda solidaria por el vecino Gustavo Maya
3
 Tras 12 años cerrado, vuelve “El Porvenir” a Esquel con sus dueños originales
4
 Esquel salió Campeón Regional de Ajedrez
5
 Comerciantes de Esquel esperan el impulso de las fiestas con stock y variedad de juguetes
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -