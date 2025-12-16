Horror en el consultorio: 10 años de cárcel e inhabilitación perpetua para el médico abusador

Un Jurado Popular declaró culpable al médico Fabián Esteban Díaz por el delito de abuso sexual con acceso carnal cometido contra una paciente en su consultorio privado de Lago Puelo. Tras el veredicto, la Justicia le impuso una pena de diez años de prisión efectiva y la inhabilitación perpetua para ejercer la medicina.

El fallo se conoció luego de la etapa de determinación de la pena, en la que intervinieron la Fiscalía y la defensa ante una Jueza Técnica. El hecho juzgado ocurrió el 13 de julio de 2018, y fue considerado un caso grave de violencia de género y abuso de poder profesional.

El rol del jurado popular y la sentencia

El juicio se desarrolló bajo el sistema de juicio por jurados, integrado por vecinos y vecinas de la Comarca Andina. Tras analizar las pruebas y escuchar los testimonios, el jurado emitió un veredicto de culpabilidad por unanimidad.

Durante la audiencia de cesura, la Fiscalía había solicitado una condena de doce años de prisión, mientras que la defensa pidió una reducción a seis años. Finalmente, la magistrada resolvió imponer una pena intermedia de diez años, considerando la gravedad del hecho y las circunstancias que rodearon el delito.

Abuso de poder y violencia de género

Entre los principales agravantes, la Justicia remarcó que el abuso fue cometido en un contexto de desigualdad de poder, donde el condenado se valió de su rol como médico y de la confianza inherente a una consulta de salud.

El fallo subraya que se trató de un caso de violencia sexual contra una mujer, lo que exigía una respuesta judicial reforzada. También se ponderó el impacto psicológico sufrido por la víctima, acreditado mediante pericias profesionales que confirmaron daño emocional persistente, síntomas traumáticos y la demora en la denuncia, realizada recién en 2021, asociada al miedo y la vergüenza.

El hecho ocurrido en el consultorio

Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, la víctima había acudido a una consulta por una dolencia física. Durante una supuesta práctica médica, el profesional habría desviado el acto terapéutico y sometido sexualmente a la paciente, utilizando fuerza física para inmovilizarla y dejándola en un estado de indefensión.

La Fiscalía sostuvo que el médico aprovechó la intimidad del consultorio y su formación profesional para cometer el abuso, lo que agravó significativamente su conducta.

Inhabilitación perpetua para ejercer la medicina

Además de la pena de prisión, la sentencia impuso la inhabilitación especial perpetua para ejercer la medicina, al considerar que el delito fue cometido precisamente en el marco del ejercicio profesional.

Esta sanción busca impedir que el condenado vuelva a desempeñarse en un ámbito donde pueda reproducirse una situación similar y constituye una respuesta directa al uso abusivo y deshonesto de su rol como profesional de la salud.

Atenuantes descartados y cierre del proceso

El único atenuante considerado por la jueza fue la falta de antecedentes penales previos del condenado. Argumentos presentados por la defensa, como su estado de salud o su situación familiar, fueron descartados por no resultar relevantes frente a la gravedad del delito.

O.P.