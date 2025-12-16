Incendio en el Menéndez: se refuerza el despliegue aéreo y terrestre

El Parque Nacional Los Alerces informó oficialmente que continúa con las intensas tareas de control del incendio forestal, originado por la caída de rayos en el sector del Brazo Sur del Lago Menéndez.

El foco se encuentra ACTIVO y la superficie afectada se estima en unas 250 hectáreas de bosque nativo. Es importante destacar que, de acuerdo con el reporte oficial, no hay ninguna infraestructura del Parque Nacional en peligro inminente.

El operativo de combate se ha reforzado. Durante la jornada de ayer, se trabajó intensamente con medios aéreos que realizaron descargas de agua sobre la zona de mayor actividad. Hoy, el esfuerzo se concentra tanto en el aire como en tierra. Cuatro cuadrillas de combatientes ingresaron embarcadas a la zona y están trabajando activamente con línea de agua y herramientas manuales. Desde el aire, las tareas de estos brigadistas son apoyadas constantemente por dos helicópteros con helibalde, un avión anfibio y dos aviones hidrantes AT. Todo el personal y los equipos involucrados fueron rigurosamente desinfectados, cumpliendo con el protocolo de bioseguridad que rige para trabajar en las áreas prístinas del parque.

En cuanto a las condiciones meteorológicas, el pronóstico para el día de hoy indica una temperatura máxima de 17 C° y una humedad relativa mínima del 45 %. Se esperan vientos del sector oeste, con velocidades entre 35 y 45 km/h, acompañados de ráfagas de mayor intensidad y una probabilidad de lluvias aisladas, un factor que podría ayudar a la contención.

Finalmente, el Parque Nacional confirmó que, a pesar del incendio, las sendas, servicios turísticos y áreas de uso público están funcionando con total normalidad. Se reitera a la comunidad que el uso del fuego está prohibido hasta el 30 de abril de 2026, limitándose los únicos espacios de fuego seguro a los predios de campamentos que son administrados por prestadores turísticos que cuentan con la debida autorización.

