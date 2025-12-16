Trevelin reconoció a un joven músico por su aporte a la cultura local

En el marco de la Ordenanza N° 2.592/25, el Honorable Concejo Deliberante de Trevelin declaró Vecino Destacado al músico Francisco Ramírez, en reconocimiento a su trayectoria artística y su valioso aporte a la cultura local.

Desde muy joven, Francisco comenzó sus estudios de violín en “Arcos al Sur”, guiado por los profesores Paz Missoureli y Patricia Schaikis. Su talento y compromiso lo llevaron a continuar su formación en Buenos Aires, donde ingresó al Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, integrando luego la Sinfónica Nacional Argentina.

A lo largo de su carrera participó en festivales internacionales en España, Alemania y Brasil, compartiendo escenario con destacados directores y músicos del mundo. Actualmente reside en Viena, donde cursa el Bachelor en la Universidad de Música y Artes Escénicas, bajo la tutela de la profesora Elina Vähälä.

Con esta distinción, Trevelin reconoce no solo el esfuerzo y la excelencia de un joven artista, sino también el orgullo que representa para toda la comunidad ver su talento proyectarse al mundo.

SL