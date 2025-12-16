21°
17°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 16 de Diciembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Trevelin
16 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Trevelin reconoció a un joven músico por su aporte a la cultura local

En el marco de la Ordenanza N° 2.592/25, el Honorable Concejo Deliberante de Trevelin declaró Vecino Destacado al músico Francisco Ramírez, en reconocimiento a su trayectoria artística y su valioso aporte a la cultura local.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En el marco de la Ordenanza N° 2.592/25, el Honorable Concejo Deliberante de Trevelin declaró Vecino Destacado al músico Francisco Ramírez, en reconocimiento a su trayectoria artística y su valioso aporte a la cultura local.

 

Desde muy joven, Francisco comenzó sus estudios de violín en “Arcos al Sur”, guiado por los profesores Paz Missoureli y Patricia Schaikis. Su talento y compromiso lo llevaron a continuar su formación en Buenos Aires, donde ingresó al Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, integrando luego la Sinfónica Nacional Argentina.

 

A lo largo de su carrera participó en festivales internacionales en España, Alemania y Brasil, compartiendo escenario con destacados directores y músicos del mundo. Actualmente reside en Viena, donde cursa el Bachelor en la Universidad de Música y Artes Escénicas, bajo la tutela de la profesora Elina Vähälä.

 

Con esta distinción, Trevelin reconoce no solo el esfuerzo y la excelencia de un joven artista, sino también el orgullo que representa para toda la comunidad ver su talento proyectarse al mundo.

 

SL

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Tras 12 años cerrado, vuelve “El Porvenir” a Esquel con sus dueños originales
2
 Pedido de ayuda solidaria por el vecino Gustavo Maya
3
 Hallaron sin vida a un militar que custodiaba la Residencia de Olivos
4
 Abuelo condenado a nueve años de cárcel por abuso reiterado de su nieta.
5
 Transporte Jacobsen habilitó el horario de verano para el servicio Esquel - Trevelin
1
 Las épocas doradas del cine en Esquel
2
 Pedido de ayuda solidaria por el vecino Gustavo Maya
3
 Tras 12 años cerrado, vuelve “El Porvenir” a Esquel con sus dueños originales
4
 Esquel salió Campeón Regional de Ajedrez
5
 Comerciantes de Esquel esperan el impulso de las fiestas con stock y variedad de juguetes
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -