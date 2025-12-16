Polémica Presupuesto 2026: El oficialismo incluyó la eliminación de fondos para universidades y discapacidad

El gobierno nacional ha decidido acelerar la media sanción del Presupuesto 2026. Durante la primera y única reunión de Comisión, el oficialismo hizo circular el dictamen apenas iniciado el debate. Sin embargo, se conoció que el proyecto no era el mismo que se había enviado en septiembre y que había obtenido dictamen de mayoría en noviembre, lo que generó un clima de fuerte tensión.

El jefe del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Gabriel Bornoroni, intentó justificar la premura, señalando que buscaban un dictamen favorable "para darle claridad a los argentinos y a los inversores del mundo para que vean que la Argentina de Milei es seria". No obstante, admitió que "Hubo modificaciones del proyecto presentado en noviembre que están plasmadas en el dictamen que le circulamos a la mayoría de los bloques”.

Modificaciones polémicas: Discapacidad, Universidades y Garrahan

Finalmente, se reveló que el proyecto de ley actual del oficialismo establece cambios significativos respecto del texto original enviado por el Ejecutivo. El punto más polémico es la incorporación del artículo 75, que indica: “Se derogan las leyes 27.793 y 27.795”. La primera de ellas es la ley de emergencia en Discapacidad, y la segunda se refiere a los presupuestos universitarios. Respecto a los fondos destinados al Hospital Garrahan, el Gobierno aseguró que ya cumplió.

Respuesta de la oposición: Dictámenes propios y críticas a la discrecionalidad

El presidente del bloque de Fuerza Patria, Germán Martínez, adelantó que su bloque presentará un dictamen y un proyecto propio, argumentando que el país necesita "otro presupuesto".

Martínez criticó el manejo anterior del Ejecutivo: "Fue responsabilidad del Gobierno no tener presupuesto. No quiso en 2024 y en 2025 para incrementar los niveles de discrecionalidad con los que se manejó". Además, citó diferencias específicas, como el rechazo al artículo 30 del oficialismo que deroga el 6% para el financiamiento educativo, y la propuesta de su bloque de garantizar el financiamiento de la ley de educación técnica. "Por cada tema vamos a tener una propuesta alternativa siempre, porque nosotros no nos rendimos”, sentenció.

A la postura del peronismo se sumó el diputado Nicolás Massot del interbloque Unidos, quien presentó un tercer dictamen. Massot fue especialmente crítico con el proyecto oficialista al señalar las prioridades que, a su juicio, eliminan gastos sociales: "Hay plata para que la compra venta de inmuebles no pague más impuestos, pero no hay para el Garrahan. Hay plata para que las empresas que pudieron reportar ganancias este año tengan una reducción impositiva. Pero tampoco hay para las universidades". El diputado también cuestionó la inclusión de un fondo de cese de empleo obligatorio que, a su criterio, subsidia despidos con fondos de ANSES.

Presupuesto y compromiso fiscal listos para el recinto

A pesar de las críticas, el oficialismo logró el dictamen de mayoría para el Presupuesto, obteniendo 28 firmas. Este número se conformó con los 20 legisladores propios más el acompañamiento del PRO, la UCR, el MID, Producción y Trabajo, Elijo Catamarca, Innovación Federal e Independencia. Sin embargo, el dictamen incluyó 6 disidencias.

En cuanto a la Ley de Compromiso Fiscal, el oficialismo también obtuvo el dictamen de mayoría con 28 firmas y 4 disidencias. Con los dictámenes listos (el de LLA y los de minoría de Fuerza Patria con 18 firmas y el de Unidos), los proyectos de ley están preparados para ser debatidos en el recinto este miércoles, en busca de la media sanción de ambas leyes.



T.B