Roxana Baigorria deja la Policía Comunitaria de Esquel tras dos años y asume un nuevo rol

La Jefa de la División Policía Comunitaria de Esquel, Roxana Baigorria, realizó un balance exhaustivo de su gestión y anunció su próximo traslado a la Dirección de Servicio Social. Baigorria destacó que el trabajo sostenido con el mismo equipo permitió "cuartar conflictos vecinales", una de las temáticas esenciales de la división.

Durante su gestión, la división brindó numerosas charlas a nivel institucional y educativo, a solicitud de directivos de escuelas en la ciudad y en parajes y localidades que abarca su jurisdicción. Entre los temas abordados se encuentran el acoso escolar, el grooming, medidas de autocuidado y, como novedad, la ludopatía, una preocupación social que afecta especialmente a los escolares.

Trabajo Interinstitucional y Alcance en la Comarca

Baigorria subrayó la importancia del trabajo conjunto con instituciones municipales y no gubernamentales. En ese sentido, destacó la colaboración constante con la Dirección de Desarrollo Humano, Salud y Hábitat, la cual ha sido fundamental para "mejorar la calidad de vida de muchos ciudadanos" que presentan necesidades económicas o, principalmente, de contención familiar. También resaltó la labor articulada con la Dirección de Género. La funcionaria concluyó que las "patas de la mesa estuvieron en orden y por ende no ha fallado lo que es la intervención interinstitucional".

A nivel policial, la división ha intervenido en varias localidades y parajes de la órbita de la Unidad Regional Esquel. Se mencionó el trabajo en Gualjaina y su paraje Costa del Lepa, y en Gobernador Costa, donde surgieron conflictos que requirieron la intervención de la Fiscalía Contravencional y Ordinaria.

La división ha sostenido y afianzado vínculos, siendo parte activa en diversas mesas del Gobierno Municipal, como la Mesa Intersectorial de Prevención del Suicidio, la de Abordaje de las Violencias y el Consejo de Adultos Mayores.

Iniciativas Sociales y Prevención para Fiestas

La Jefa de Policía Comunitaria también adelantó una iniciativa del municipio impulsada por el Director de Desarrollo Humano, Salud y Hábitat, Pablo Larregui: un "pan dulce solidario" que se expandirá a varias sedes vecinales, un trabajo que resalta el rol de las sedes como referencia para atender problemáticas geográficas puntuales.

Además, se están llevando a cabo campañas de prevención en relación a las ordenanzas 195 y 196, que prohíben el uso de pirotecnia. Los vecinos pueden acercarse a la comisaría, llamar al 101 o hacer denuncias anónimas para "acuartar el uso". También se trabaja en la prevención de incendios, siendo parte del plan de evacuación en situaciones de incendios de interfaz, en conjunto con Protección Civil Municipal y Provincial. Estas campañas se centran en barrios vulnerables o alejados del ejido urbano, y en los puestos de control de acceso a la localidad y la conexión con Trevelin.

El Traslado y el Reconocimiento de la Gente

Roxana Baigorria, tras dos años al frente de la división, se trasladará a Servicio Social de Policía, un nuevo desafío que le permitirá "atender más que nada a los empleados policiales y su problemática". La oficial, con 26 años de servicio próximo a finalizar, se va con la "gratificación de la gente".

Baigorria valoró especialmente el haber roto el paradigma de ver a la policía solo como "el órgano ejecutor de la justicia", logrando que la gente los vea de "otra manera". El equipo ha sido reconocido por la "calidez, por la empatía, por la escucha activa", priorizando una "mirada humana" antes que coercitiva.

La subcomisario Angela Saiegg, quien actualmente presta servicio en Río Pico, será su reemplazo. Baigorria finalizó su mensaje agradeciendo a la gente civil por su apoyo, indispensable para "haber logrado ayudar a muchas familias", y se comprometió a poner el mismo énfasis en su nuevo rol interno.



