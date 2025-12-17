Un ladrón romántico: robó una caja de bombones para hacerle un regalo a su novia

Este lunes, a las 19,45, personal policial de la Comisaría Segunda de Comodoro Rivadavia, recibió un llamado telefónico alertando que sobre Avenida Rivadavia en el local “Flores para ti”, ingresó un sujeto el cual sustrajo una caja con bombones. Al llegar al lugar y en el momento de ir circulando por calle Saavedra y Huergo, los efectivos observaron al ladrón que llevaba la caja con las golosinas.

Inmediatamente se procedió a su detención y posterior traslado a la dependencia policial donde permaneció alojado hasta la audiencia de control de detención. En su declaración dijo que lo había sustraído para “regalárselo a su novia”. Pero no pudo ser. La policía lo detuvo antes y el “ladrón romántico” no pudo quedar bien con su querida.