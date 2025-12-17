16°
Miércoles 17 de Diciembre de 2025
policiales
Por Redacción Red43

Tras días de búsqueda, apareció con vida María José San Martín

María José San Martín, de 25 años, fue hallada este miércoles por la mañana tras varios días de intensa búsqueda cerca de Sarmiento. 
Por Redacción Red43

Luego de jornadas marcadas por la incertidumbre y la preocupación, este miércoles se confirmó la aparición con vida de María José San Martín. La joven oficial de policía había sido vista por última vez el viernes 12 de diciembre en la zona norte del lago Colhué Huapi, en inmediaciones de la localidad de Sarmiento.

 

Tras perderse contacto con ella, se puso en marcha un amplio operativo de búsqueda que se fue reforzando con el paso de los días. En las últimas horas se sumaron cuatriciclos, vehículos especiales y caballos, lo que permitió recorrer sectores de difícil acceso y ampliar el área de rastrillaje.

 

El hallazgo se produjo durante la mañana de este miércoles y significó el cierre de una intensa búsqueda que mantuvo en vilo a familiares, compañeros de trabajo y a la comunidad en general. La noticia generó alivio entre quienes siguieron de cerca el desarrollo del operativo.

 

Desde las autoridades informaron que continúan las actuaciones para esclarecer lo sucedido y garantizar la asistencia necesaria a la joven.

 

 

R.G.

 

