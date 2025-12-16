21°
Martes 16 de Diciembre de 2025
16 de Diciembre de 2025
Por Redacción Red43

Muerte en la Residencia de Olivos: pericias y análisis de una carta hallada en el lugar

La Justicia Federal profundiza las pericias tras el fallecimiento del joven militar de 21 años. La principal línea de investigación apunta a un suicidio y se analiza una carta encontrada en el lugar de los hechos. 
La investigación por la muerte de un soldado del Ejército Argentino de 21 años, hallado sin vida dentro del predio de la Quinta de Olivos, continúa en manos de la Justicia Federal. El joven, identificado por sus iniciales R.A.G., cumplía funciones de seguridad en la residencia presidencial cuando fue encontrado con un disparo en la cabeza.

 

Ante el hecho, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, con jurisdicción en la zona, dispuso la inmediata intervención de la Policía Federal Argentina y se trasladó personalmente al lugar, acompañada por autoridades de Casa Militar, responsable de la custodia interna del predio. 

 

Según fuentes vinculadas a la causa, la hipótesis que concentra mayor peso es la de un suicidio. Junto al cuerpo fue hallada una carta que habría sido escrita por el propio soldado y dirigida tanto a sus compañeros como a su familia, en la que hacía referencia a problemas económicos.

 

 

El joven era oriundo de la provincia de Misiones y se encontraba destinado al Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo. De acuerdo a información incorporada al expediente, registraba deudas con distintas entidades financieras, por un monto cercano a los dos millones de pesos. 

 

De manera oficial se informó que el cuerpo fue encontrado en uno de los puestos internos del predio, con el arma reglamentaria a su lado. Tras el hallazgo, se activaron los protocolos correspondientes y tomó intervención la DUOF San Isidro de la Policía Federal, junto al personal del área de Seguridad Presidencial.

 

La autopsia será realizada en la Morgue Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y sus resultados serán clave para confirmar las circunstancias del fallecimiento. Mientras tanto, toda la información recolectada fue puesta a disposición del juzgado interviniente, que continúa con la investigación.

 

 

