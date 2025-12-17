El Senado activa el debate por la reforma laboral y cambios en la Ley de Glaciares antes de fin de año

En un movimiento parlamentario que promete marcar el cierre político de 2025, el Senado de la Nación inició este miércoles el tratamiento en comisiones de dos iniciativas sensibles: la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo y una modificación a la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares. Ambas discusiones comenzaron con una intensa agenda de reuniones desde temprano y apuntan a llegar al recinto antes de fin de mes.

Comisiones en marcha

La jornada se abrió con cuatro reuniones constitutivas destinadas a definir autoridades y conformar las comisiones que tendrán a su cargo el análisis de los proyectos. En ese marco, Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza, quedó al frente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, espacio para el debate de la reforma laboral.

En paralelo, también quedaron formalmente constituidas las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Minería, Energía y Combustibles, y Ambiente y Desarrollo Sustentable, que intervendrán tanto en la discusión laboral como en la modificación del régimen de protección de glaciares.

Debates simultáneos y agenda cargada

Con las comisiones ya en funciones, el debate comenzó formalmente a media mañana. Mientras Trabajo y Presupuesto avanzaron sobre los cambios en las relaciones laborales, las comisiones de Minería y Ambiente iniciaron el análisis de la reforma a la Ley de Glaciares.

Está previsto que entre este miércoles y jueves expongan cerca de 15 invitados, entre funcionarios nacionales, especialistas, representantes del sector empresario, sindical y referentes técnicos, quienes presentarán sus posiciones ante los senadores.

Dictamen y sesión antes de Navidad

Según el cronograma oficial, el viernes se buscaría emitir dictamen sobre ambos proyectos, con la expectativa del oficialismo de llevarlos al recinto en una sesión prevista para el 26 de diciembre.

Esta hoja de ruta fue acordada en reuniones previas de Labor Parlamentaria, donde el oficialismo logró el respaldo necesario para incidir en la conformación de las comisiones y acelerar el tratamiento legislativo en el tramo final del año.

Qué proponen las reformas

La reforma laboral, impulsada por el Poder Ejecutivo, plantea modificaciones en aspectos centrales de las relaciones de trabajo, como la negociación colectiva, el esquema de indemnizaciones y ciertas condiciones de empleo. Desde el Gobierno sostienen que la normativa vigente necesita una actualización para incentivar el empleo formal y mejorar la competitividad.

En tanto, la reforma de la Ley de Glaciares propone redefinir criterios de protección ambiental y otorgar un mayor protagonismo a las provincias en la gestión de los recursos naturales, un punto que genera especial atención en zonas con actividad minera.

Tensiones políticas y advertencias

El avance acelerado de ambos proyectos no está exento de tensiones. Sectores de la oposición, junto a organizaciones sindicales y ambientalistas, advierten sobre la complejidad de las reformas y reclaman debates más extensos antes de tomar decisiones de alto impacto social, laboral y ambiental.

La combinación de una reforma laboral, cambios en la política ambiental y un calendario legislativo ajustado convierte a estas discusiones en uno de los capítulos más importantes del cierre del año parlamentario, con definiciones que podrían marcar el rumbo político y económico del inicio de 2026.

O.P.