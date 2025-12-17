¿Parar a cargar nafta y comer McDonald’s?: El plan de YPF que cambia las estaciones de servicio

De cara a 2026, YPF acelera un profundo cambio en su red de estaciones de servicio con el objetivo de potenciar el negocio de tiendas, ampliar la oferta de servicios y captar nuevos consumos más allá del combustible. En ese camino, la petrolera estatal avanza con un acuerdo para vender productos de McDonald’s en parte de sus estaciones y, en paralelo, mantiene conversaciones con Farmacity para incorporar artículos de la cadena de farmacias.

La estrategia fue confirmada por el CEO de YPF, Horacio Marín, durante un encuentro de fin de año con la prensa realizado en la torre corporativa de la compañía en Puerto Madero.

Hamburguesas de McDonald’s en estaciones YPF

Según detalló Marín, YPF mantuvo reuniones con Arcos Dorados, el mayor franquiciado de McDonald’s a nivel mundial y operador de la marca en la Argentina, donde cuenta con 231 locales. El acuerdo prevé que al menos 15 productos de McDonald’s se incorporen al menú de algunas estaciones de servicio seleccionadas.

La iniciativa apunta a redefinir la experiencia del cliente y reforzar el atractivo de las paradas en ruta y zonas urbanas de alto tránsito, donde el consumo gastronómico es fuerte.

Empanadas, chef famoso y productos premium

La nueva propuesta no se limitará a las hamburguesas. YPF también sumará empanadas de “Nuestras Costumbres Criollas”, un tradicional local porteño de Retiro que este año se certificó como proveedor oficial de la compañía.

Además, el CEO adelantó gestiones con un chef de alto perfil, cuyo nombre aún no fue revelado, para incorporar productos “de alta calidad” y elevar el estándar gastronómico de algunas estaciones.

Farmacity y más servicios para zonas alejadas

En paralelo, Marín confirmó que YPF inició conversaciones con Farmacity para sumar productos de farmacia en sus puntos de venta. El objetivo es ampliar la oferta de servicios, especialmente en zonas remotas o alejadas de grandes centros urbanos, donde las estaciones funcionan muchas veces como espacios multifunción.

Cómo será la nueva segmentación de estaciones YPF

El plan contempla una segmentación de la red, integrada por unas 1.700 estaciones en todo el país:

YPF Black : unas 15 estaciones premium, ubicadas en puntos estratégicos y emblemáticos, como Figueroa Alcorta y Echeverría, en la Ciudad de Buenos Aires.

YPF actuales : mantendrán la oferta tradicional de tiendas Full, incluidas las hamburguesas propias, que hoy convierten a la cadena en la mayor vendedora de hamburguesas y café del país , con 34 millones de unidades anuales .

Refiplus by YPF : formato low cost, pensado para estaciones de menor rentabilidad y zonas de baja densidad.

YPF-ACA: modalidad histórica que continuará operando como hasta ahora.

Un negocio que ya mueve millones

Las tiendas Full de YPF generan actualmente una facturación cercana a USD 500 millones anuales, sobre ingresos totales de la compañía que rondan los USD 20.000 millones. De las 1.700 estaciones, solo 160 son propias, mientras que el resto funciona bajo licencias.

Según Marín, durante este año la compañía logró mejoras de productividad del 80%, impulsadas por estrategias de marketing, segmentación y acciones de cross selling vinculadas al despacho de combustibles.

O.P.