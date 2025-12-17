Prendieron fuego El Pedregoso a propósito y destruyeron 266 hectáreas de bosque nativo

Un informe pericial exhaustivo confirmó que el devastador incendio forestal ocurrido el lunes 17 de noviembre en el paraje El Pedregoso no fue accidental ni producto de causas naturales: el fuego fue iniciado de forma intencional, mediante el uso de un líquido acelerante, en un contexto climático extremo que favoreció su rápida propagación.

El siniestro consumió aproximadamente 266 hectáreas de bosque nativo, dejando un impacto ambiental severo y reavivando la preocupación por los incendios provocados en la Comarca Andina.

Condiciones extremas que favorecieron el desastre

El día del incendio coincidieron tres factores determinantes que transformaron el foco ígneo en un evento incontrolable:

Alerta meteorológica vigente : fuertes vientos, temperaturas entre 20°C y 24°C y una humedad extremadamente baja, de entre 17% y 20% , generaron un escenario altamente inflamable.

Bosque seco y sobrecargado de material combustible : tras un invierno con escasas precipitaciones, hojas, ramas y pastizales actuaron como combustible natural.

Topografía desfavorable: el fuego se inició en la ladera del Cerro Pirque, lo que provocó que las llamas ascendieran rápidamente, precalentando la vegetación y dividiendo el incendio en dos grandes frentes, uno hacia la cumbre y otro en dirección al sector poblado.

El hallazgo del “punto cero” del incendio

Los peritos lograron reconstruir el recorrido del fuego siguiendo sus patrones de avance hasta localizar el lugar exacto donde se originaron las llamas. La clave estuvo en analizar la denominada “cola” del incendio, el sector donde el fuego avanzó con menor intensidad.

Allí se identificó un árbol nativo tipo “pitra”, de cinco troncos, que presentaba daños por fuego más profundos que los árboles circundantes. Las marcas de quemado en la vegetación cercana confirmaron que el incendio comenzó en la base de ese ejemplar.

Pruebas concluyentes

Una vez establecido el punto de inicio, los investigadores descartaron todas las hipótesis alternativas: no hubo tormentas eléctricas, no existía tendido eléctrico en la zona y no se hallaron restos de fogatas.

La confirmación definitiva llegó a través de dos pruebas determinantes:

Un detector electrónico identificó la presencia de gases inflamables en el área de origen.

Un perro entrenado de la Policía Federal marcó de forma exclusiva la base del árbol “pitra”.

Ambos elementos demostraron que se utilizó un líquido acelerante, como nafta o queroseno, para iniciar el fuego.

Acto deliberado y planificado

El informe final no deja margen para la interpretación:

Conclusión 1: El incendio fue intencional , iniciado deliberadamente por una o más personas.

Conclusión 2: La causa directa fue el encendido de un líquido inflamable , derramado en la base del árbol, utilizando una llama abierta.

Observación importante: El accionar no fue casual. El autor o los autores eligieron el peor día posible, con alerta meteorológica, y un punto estratégico del cerro, para asegurar que el fuego se propagara con rapidez y causara el máximo daño ambiental.

Pedido

Ante la gravedad de los hechos, la Fiscalía reiteró el pedido de colaboración ciudadana. Cualquier persona que cuente con información relevante puede acercarse a las oficinas judiciales o a la comisaría más cercana.

O.P.