19°
16°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 18 de Diciembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad TrevelinChubut
18 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Upami Trevelin: los adultos mayores recibieron sus certificados 

Los participantes de Computación, Nuevas Tecnologías, Huerta Agroecológica y Radio, cerraron el ciclo 2025 propuesto por el área de extensión universitaria.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

 

Con la presencia del subsecretario de Extensión Universitaria, abogado Alexis Pantaenius y el intendente Héctor Ingram, se realizó el acto de fin de año de los Talleres Upami 2025.

 

En la oportunidad recibieron sus certificados los participantes de Computación, Nuevas Tecnologías, Huerta Agroecológica y Radio.

 

La apertura estuvo a cargo del profesor Juan Farias, que presentó dos cuadros de danzas folclóricas con integrantes de Pellú Hueche (alma joven) como parte del taller municipal. Además quedó abierta la invitación para quienes quieran sumarse al taller el próximo año.

 

Pantaenius destacó el encuentro y felicitó a los entusiastas participantes que cada año se suman a la propuesta universitaria. También agradeció el compromiso de los docentes a cargo, y remarcó la presencia del intendente Ingram en el acto y subrayó el importante acompañamiento del municipio trevelinense con espacios fundamentales para llevar adelante la actividad.

 

El cierre fue con el tradicional brindis, renovando energía para el año 2026 con las ganas de seguir adelante con las actividades junto a los adultos mayores.
 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 ATE Esquel se moviliza contra la reforma laboral y el recorte estatal
2
 Un cortocircuito provocó un incendio en un predio de Vialidad Provincial en Esquel
3
 Los Carreros Esquel invita a disfrutar de Leonardo Miranda en una noche folclórica única
4
 Cerro Dos Picos: Una expedición que dejó huella en la cumbre más alta de Chubut
5
 Para volver a emocionarse: Así celebró Esquel el Mundial 2022
1
 Las épocas doradas del cine en Esquel
2
 Pedido de ayuda solidaria por el vecino Gustavo Maya
3
 Tras 12 años cerrado, vuelve “El Porvenir” a Esquel con sus dueños originales
4
 ATE Esquel se moviliza contra la reforma laboral y el recorte estatal
5
 Taccetta: "Esquel tiene el mayor volumen de obras y empleo de las últimas décadas"
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -