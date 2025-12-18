Upami Trevelin: los adultos mayores recibieron sus certificados 

Con la presencia del subsecretario de Extensión Universitaria, abogado Alexis Pantaenius y el intendente Héctor Ingram, se realizó el acto de fin de año de los Talleres Upami 2025.

En la oportunidad recibieron sus certificados los participantes de Computación, Nuevas Tecnologías, Huerta Agroecológica y Radio.

La apertura estuvo a cargo del profesor Juan Farias, que presentó dos cuadros de danzas folclóricas con integrantes de Pellú Hueche (alma joven) como parte del taller municipal. Además quedó abierta la invitación para quienes quieran sumarse al taller el próximo año.

Pantaenius destacó el encuentro y felicitó a los entusiastas participantes que cada año se suman a la propuesta universitaria. También agradeció el compromiso de los docentes a cargo, y remarcó la presencia del intendente Ingram en el acto y subrayó el importante acompañamiento del municipio trevelinense con espacios fundamentales para llevar adelante la actividad.

El cierre fue con el tradicional brindis, renovando energía para el año 2026 con las ganas de seguir adelante con las actividades junto a los adultos mayores.

