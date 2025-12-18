19°
18 de Diciembre de 2025
Color y emoción en el cierre de año de SET Danza en el Salón Central de Trevelin

Bajo la dirección de Silvina Estuardo, la institución celebró el cierre de un ciclo lectivo exitoso con una variada muestra artística que reunió a familias y vecinos de la comunidad.
Durante los pasados 12 y 13 de diciembre, el Salón Central de Trevelin se transformó en el escenario principal para el Festival de Fin de Año de la Escuela de Arte SET DANZA. El evento, que representa la culminación del trabajo realizado a lo largo de todo el ciclo 2025, contó con una masiva concurrencia de público que acompañó el despliegue de las distintas escuelas que integran la institución. 

 

La muestra ofreció un recorrido por diversos estilos y culturas, reflejando la versatilidad de la formación que brinda SET DANZA. Sobre las tablas se presentaron desde los grupos de iniciación a la danza —con pequeñas artistas a partir de los 3 años— hasta la escuela de adultos. El programa incluyó cuadros de danzas árabes, españolas, clásicas y danzas africanas, evidenciando el compromiso técnico y artístico de cada nivel.

 

La directora y profesora de la institución, Silvina Estuardo, calificó el año como "muy positivo", destacando no solo el crecimiento en el número de estudiantes, sino también el ambiente de afecto y compañerismo que caracterizó las clases. "Ha sido un año de objetivos logrados, pero sobre todo de mucho cariño y buenos momentos compartidos", expresó la docente durante la celebración.

 

 

Agradecimientos y proyecciones

En el cierre del evento, la directora dedicó unas palabras de gratitud a las familias por su acompañamiento incondicional y a las alumnas por el esfuerzo y la pasión demostrada. Asimismo, extendió un agradecimiento especial a la Dirección de Cultura Municipal por facilitar las instalaciones del Salón Central para la realización del festival.

 

Con la mirada puesta en el futuro, la escuela reafirma su intención de continuar por esta senda de crecimiento el próximo año. Finalmente, aprovechando el marco de la muestra, desde SET DANZA hicieron llegar a toda la comunidad sus mejores deseos de felicidad y prosperidad para estas fiestas.

 

 

 

 

E.B.W. 

 

