Don José Arturo Seguel, fue reconocido como Vecino Destacado. Custodio de la cultura y la tradición

El Honorable Concejo Deliberante de Trevelin y sus Parajes declaró Vecino Destacado al señor José Arturo Seguel, en virtud de su invaluable aporte a la cultura y la preservación de las tradiciones locales.

Desde los 10 años, Don Arturo se dedicó con pasión y entrega al arte de la soguería en cuero crudo, una labor que demanda paciencia, precisión y un profundo respeto por el oficio. Con sus manos, moldeó innumerables piezas —sogas, rebenques, vainas y chapeados— que hoy forman parte del patrimonio culturl de la región.

Su trabajo no solo embelleció el mundo criollo, sino que también contribuyó a mantener viva una práctica artesanal de alto valor identitario. A lo largo de su vida, enseñó a jóvenes y estudiantes, compartiendo con generosidad el saber de toda una vida.

En reconocimiento a su extensa trayectoria, su compromiso con la comunidad y su rol en la transmisión de saberes, Trevelin rinde homenaje a Don José Arturo Seguel, un verdadero referente de la cultura tradicional.

Este reconocimiento es también un gesto de gratitud y respeto hacia quienes, con humildad y constancia, dejan huella en la historia de nuestro pueblo.

SL