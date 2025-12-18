19°
16°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 18 de Diciembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad EsquelTrevelin
18 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Don José Arturo Seguel fue reconocido como Vecino Destacado, "custodio de la cultura y la tradición"

El Honorable Concejo Deliberante de Trevelin y sus Parajes declaró Vecino Destacado al señor José Arturo Seguel, en virtud de su invaluable aporte a la cultura y la preservación de las tradiciones locales.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Don José Arturo Seguel, fue reconocido como Vecino Destacado. Custodio de la cultura y la tradición

 

El Honorable Concejo Deliberante de Trevelin y sus Parajes declaró Vecino Destacado al señor José Arturo Seguel, en virtud de su invaluable aporte a la cultura y la preservación de las tradiciones locales.

 

Desde los 10 años, Don Arturo se dedicó con pasión y entrega al arte de la soguería en cuero crudo, una labor que demanda paciencia, precisión y un profundo respeto por el oficio. Con sus manos, moldeó innumerables piezas —sogas, rebenques, vainas y chapeados— que hoy forman parte del patrimonio culturl de la región.

 

Su trabajo no solo embelleció el mundo criollo, sino que también contribuyó a mantener viva una práctica artesanal de alto valor identitario. A lo largo de su vida, enseñó a jóvenes y estudiantes, compartiendo con generosidad el saber de toda una vida.

 

En reconocimiento a su extensa trayectoria, su compromiso con la comunidad y su rol en la transmisión de saberes, Trevelin rinde homenaje a Don José Arturo Seguel, un verdadero referente de la cultura tradicional.

 

Este reconocimiento es también un gesto de gratitud y respeto hacia quienes, con humildad y constancia, dejan huella en la historia de nuestro pueblo.

 

SL

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 ATE Esquel se moviliza contra la reforma laboral y el recorte estatal
2
 Un cortocircuito provocó un incendio en un predio de Vialidad Provincial en Esquel
3
 Los Carreros Esquel invita a disfrutar de Leonardo Miranda en una noche folclórica única
4
 Cerro Dos Picos: Una expedición que dejó huella en la cumbre más alta de Chubut
5
 Para volver a emocionarse: Así celebró Esquel el Mundial 2022
1
 Las épocas doradas del cine en Esquel
2
 Pedido de ayuda solidaria por el vecino Gustavo Maya
3
 Tras 12 años cerrado, vuelve “El Porvenir” a Esquel con sus dueños originales
4
 ATE Esquel se moviliza contra la reforma laboral y el recorte estatal
5
 Taccetta: "Esquel tiene el mayor volumen de obras y empleo de las últimas décadas"
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -