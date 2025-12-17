Trevelin cuenta con un nuevo Técnico Superior en Recreación: Santiago Morales

En una jornada cargada de emoción y acompañamiento, Santiago Morales alcanzó un nuevo hito en su carrera profesional al egresar como Técnico Superior en Recreación y Tiempo Libre del Instituto de Formación Docente Nº 809.

Conocido en la región por su incansable labor como entrenador de la Escuela Municipal de Atletismo en Trevelin, Santiago no solo destaca en las pistas como atleta, pentatlonista y nadador, sino también por su profunda calidad humana. Durante tres años, demostró un compromiso inquebrantable con su formación, equilibrando sus entrenamientos y su rol de instructor con las exigencias académicas.

El momento del último examen no fue uno más: estuvo rodeado de un nutrido grupo de profesores, alumnos, amigos y familiares, quienes celebraron la culminación de este ciclo. Su familia destacó que este título suma valiosas herramientas a su "primer amor", el atletismo, potenciando el impacto positivo que Santiago ya genera en niños y adultos de la comunidad.

Desde su entorno expresaron un especial agradecimiento al ISFD N° 809 por sostener esta oferta académica y, en particular, al profesor Horacio Andrade, pieza fundamental en el desarrollo de este proyecto educativo.

