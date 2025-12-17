“Sobrevivió tomando su orina”, el milagro de la joven policía de Chubut y cómo se mantuvo viva

Este miércoles por la mañana llegó la noticia más esperada: María José San Martín apareció con vida. La oficial de la Policía del Chubut, de 25 años, fue hallada luego de cinco días de intensa búsqueda en la zona norte del lago Colhué Huapi, en cercanías de Sarmiento. Su desaparición había generado una profunda preocupación y mantuvo en vilo no solo a su familia y compañeros de la fuerza, sino también a toda la comunidad de la región.

María José había sido vista por última vez el viernes 12 de diciembre, cuando se perdió contacto con ella mientras se encontraba en un sector de difícil acceso, caracterizado por caminos arenosos, amplias extensiones despobladas y condiciones climáticas adversas. Desde ese momento se activó un amplio operativo de rastrillaje que creció con el correr de las horas y los días ante la falta de novedades. Luego de su aparición se conocieron los recursos extremos que utilizó para sobrevivir.



La búsqueda se sostuvo de manera ininterrumpida, con la participación de fuerzas de seguridad, personal especializado, organismos estatales y una gran cantidad de civiles que, de manera voluntaria, se sumaron para colaborar. El operativo incluyó recorridas a pie, patrullajes en vehículos, relevamientos en zonas de monte y sectores cercanos al lago, en un terreno que presentó grandes dificultades.

Durante los últimos días, el rastrillaje se fue intensificando y ampliando. En las horas previas al hallazgo se incorporaron vehículos especiales, cuatriciclos y caballos, lo que permitió extender el radio de búsqueda y acceder a sectores prácticamente intransitables. Estas incorporaciones fueron clave para llegar a áreas donde antes no había sido posible ingresar.

El despliegue incluyó también el trabajo coordinado entre distintas fuerzas y el apoyo logístico de la municipalidad, además de vecinos que pusieron a disposición camionetas, motos, herramientas y tiempo, sin medir esfuerzos. La búsqueda se desarrolló bajo el sol, el viento y largas jornadas de caminata, en un escenario donde cada hora que pasaba aumentaba la preocupación.

Finalmente, este miércoles por la mañana, el esfuerzo colectivo dio resultado. María José fue encontrada con vida, en un estado de debilidad pero consciente, lo que desató una enorme emoción entre quienes participaron del operativo y en toda la comunidad que había seguido el caso con atención.

Según explicó un familiar director de la joven, María José logró sobrevivir gracias a su fortaleza física y mental, y a los conocimientos adquiridos en su formación. Se estuvo hidratando como pudo, con manteca de cacao y su propia orina, reflejos propios de una persona que sabe cómo actuar en situaciones extremas. Son instintos de supervivencia”, relató.

El familiar destacó que la joven pasó cinco días sin agua ni alimento, completamente sola y en un entorno hostil. “Hoy es un milagro. Cinco días sin agua, sin comida, caminando en la nada, y que aparezca con vida es algo increíble. Uno no sabe qué se le cruza por la cabeza a una persona en una situación así”, señaló.

Gran parte de su testimonio estuvo atravesado por el agradecimiento. “Desde el punto de vista de la familia, lo que más queremos es agradecer a todas las personas ajenas que estuvieron abocadas a la búsqueda: civiles, peones, gente que no pertenece a la fuerza y que no tenía ninguna obligación de estar ahí, caminando, quemándose al sol, recorriendo kilómetros por una persona que no conocían”, remarcó.

En cuanto a su estado de salud, el familiar confirmó que María José fue trasladada a un hospital, donde permanece bajo observación médica. “Está estable, un poco ida por todo lo que vivió, pero está bien. La familia está en el hospital, acompañándola”, explicó.

El alivio, aseguró, es enorme para su madre, sus hermanos y todo el entorno cercano, que atravesó días de angustia e incertidumbre. “Estamos felices por la familia, por su mamá, por sus hermanos, por todos los que estuvieron acongojados esperando noticias”, expresó.

