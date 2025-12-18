19°
Rutas patagónicas: ¿Qué hacer si tu vehículo queda varado?

El Ministerio de Seguridad y Justicia del Chubut difundió una serie de pautas para reducir riesgos ante desperfectos o emergencias en rutas patagónicas, donde el clima y las distancias pueden poner en peligro la vida.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Ministerio de Seguridad y Justicia del Chubut emitió una advertencia importante para quienes circulan por rutas de la región patagónica: en caso de que un vehículo quede varado, no se debe bajar, caminar ni alejarse del automóvil.

 

Desde el organismo remarcaron que, en la Patagonia, el vehículo funciona como el principal refugio ante emergencias, ya que las grandes distancias, las condiciones climáticas adversas y la falta de señal pueden convertir una caminata en una situación de alto riesgo.

 

La recomendación es permanecer dentro del auto, señalizar correctamente la situación y aguardar la llegada de asistencia. Asimismo, se recordó la importancia de comunicarse únicamente a través de los canales oficiales ante cualquier emergencia.

 

Las autoridades subrayaron que la prevención es fundamental y que seguir estas indicaciones puede salvar vidas, especialmente en zonas rurales o de escasa circulación vehicular.

 

 

R.G.

 

